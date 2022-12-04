Колыванов: «Сборной США не хватило опыта, хотя в каких-то моментах они превосходили голландцев»

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от первых матчей 1/8 финала ЧМ-2022.

В этих играх Нидерланды обыграли США (3:1), а Аргентина оказалась сильнее Австралии (2:1).

«Между сборными Нидерландов и США получился очень яркий матч, в каких-то моментах американцы даже превосходили голландцев. Но опыта им не хватило. Играли с желанием, видно, что физически хорошо готовы, но голландцы свои моменты реализовали, что в первом тайме, что во втором.

Про Аргентину что скажу? Отскочили? Ну, не отскочили, конечно. Сыграли достаточно организованно, ну и Месси всегда остается Месси, был у него моментик в первом тайме — он его реализовал. Но австралийцы молодцы, бились до конца, забили гол, хоть и с рикошетом, на последних минутах имели такой шанс! Вообще, аргентинцы опять ужасно транжирили моменты, что едва не привело к дополнительному времени», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».