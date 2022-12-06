Эдуард Мор: «Ловрен — один из лучших защитников чемпионата мира-2022»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена на чемпионате мира-2022 в Катаре.

В понедельник, 5 декабря, хорваты обыграли Японию (1:1, 3:1 — по пен.) в матче 1/8 финала мирового первенства. Ловрен сделал голевую передачу во втором тайме.

33-летний Ловрен также выступает за «Зенит» и остался единственным представителем РПЛ на ЧМ-2022. Ранее еще одним игроком из чемпионата России в турнире был камернуский нападающий Муми Нгамале из «Динамо», но его команда заняла третье место в группе G и покинула турнир.

«Мне нравится игра Ловрена. Однозначно один из лучших защитников в турнире. В этом сезоне он подтянулся. Показывает все, на что способен. Один из лидеров сборной Хорватии. Очень уверенно выглядит: и атаки здорово начинает, и в обороне хорошо играет», — цитирует Мора «РБ Спорт».

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Хорватии сыграет в матче 1/4 финала турнира против Бразилии 9 декабря, начало — 18.00 (мск).