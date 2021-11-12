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Молдавия — Шотландия: Паттерсон забил первый гол за шотландскую сборную

20:55
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Сборная Шотландии выигрывает у сборной Молдавии со счетом 1:0 после первого тайма. Единственный мяч забил Натан Паттерсон.

Защитник «Рейнджерс» забил свой первый гол за национальную команду. Это его шестая игра за сборную.

20-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Рейнджерс» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F
12 нояб, 20:00. Zimbru (Кишинев)
Израиль 2:1 Молдавия
Молдавия 0:4 Дания
Фарерские острова 2:1 Молдавия
Шотландия 1:0 Молдавия
Молдавия 0:2 Австрия
Молдавия
1-й матч 0 : 1
0:2
1-й тайм 0:1
Идет 2-й тайм
Шотландия
38` Паттерсон, 65` Адамс
Фарерские острова 0:1 Шотландия
Шотландия 3:2 Израиль
Австрия 0:1 Шотландия
Шотландия 1:0 Молдавия
Дания 2:0 Шотландия
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Голы
Паттерсон, 38 (0:1), Адамс, 65 (0:2)
Молдавия
Намашко Марандичи Болохан (Разгонюк, 61 ) Посмак Жардан (Богачук, 62 ) Ревенко Ионицэ Дрос Рацэ Гынсарь (Кожокару, 62 ) Николаэску
Шотландия
Гордон Тирни Купер Хендри Робертсон Макгрегор Гилмор Паттерсон Армстронг Макгинн Адамс
Предупреждения
Болохан 58, Ионицэ 60, Марандичи 60  -  Паттерсон 54
Судьи
Срджан Йованович

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Евгений Петров все материалы автора
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