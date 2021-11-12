Молдавия — Шотландия: Паттерсон забил первый гол за шотландскую сборную
Сборная Шотландии выигрывает у сборной Молдавии со счетом 1:0 после первого тайма. Единственный мяч забил Натан Паттерсон.
Защитник «Рейнджерс» забил свой первый гол за национальную команду. Это его шестая игра за сборную.
20-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Рейнджерс» во всех турнирах и сделал один результативный пас.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю