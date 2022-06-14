Стали известны все участники чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сборная Коста-Рики последней отобралась на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Коста-Рики последней отобралась на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Таким образом стал известен состав всех восьми групп турнира.

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Корея.

Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.