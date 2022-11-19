ЧМ-2022: расписание матчей сборной Сербии

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная Сербии. «СЭ» публикует расписание матчей Драгана Стойковича в группе G с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

Расписание матчей сборной Сербии на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):

24 ноября. 22.00. Лусаил («Лусаил»). Бразилия — Сербия

28 ноября. 13.00. Эль-Вакра («Эль-Джануб»). Камерун — Сербия

2 декабря. 22.00. Доха («Стадион 974»). Сербия — Швейцария

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Капитаном сборной Сербии является полузащитник Душан Тадич.