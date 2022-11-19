Английские болельщики не уверены, что Катар выполнит все обещания после запрета пива на стадионах ЧМ

Ассоциация футбольных болельщиков Англии (FSA) выступила с заявлением по поводу запрета продажи пива на стадионах чемпионата мира в Катаре.

«Если они могут изменить свое мнение по этому вопросу в любой момент без объяснения причин, у болельщиков могут возникнуть справедливые опасения по поводу того, выполнят ли они другие обещания, касающиеся размещения гостей, транспорта и культурных вопросов», — говорится в заявлении на официальном сайте FSA.

Ранее ФИФА официально заявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.