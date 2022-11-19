ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:36

Английские болельщики не уверены, что Катар выполнит все обещания после запрета пива на стадионах ЧМ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Английские болельщики раскритиковали Катар за запрет продажи пива на стадионах.
Фото Global Look Press

Ассоциация футбольных болельщиков Англии (FSA) выступила с заявлением по поводу запрета продажи пива на стадионах чемпионата мира в Катаре.

«Если они могут изменить свое мнение по этому вопросу в любой момент без объяснения причин, у болельщиков могут возникнуть справедливые опасения по поводу того, выполнят ли они другие обещания, касающиеся размещения гостей, транспорта и культурных вопросов», — говорится в заявлении на официальном сайте FSA.

Ранее ФИФА официально заявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://thefsa.org.uk/news/fsa-statement-qatars-stadium-beer-ban/
Футбол
Чемпионат мира по футболу
0
Читайте также
Смертник выехал на площадку прямо во время волейбольного матча. Вспоминаем жуткий теракт
«Буду лучше. Просто нет другого выхода». Медведев завершил сложный год
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
В США рассказали о публичных разногласиях Зеленского с Западом
В РФ начали активно выдавать ипотеку без первоначального взноса
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ-2022: расписание матчей сборной Сербии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости