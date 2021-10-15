Сборная Чили разгромила Венесуэлу в отборе ЧМ-2022

Сборная Чили переиграла Венесуэлу (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Защитник Эрик Антонио Пульгар оформил дубль, а также один мяч забил Бен Бреретон.

Чилийцы идут на 6-м месте в турнирной таблице. Венесуэльцы замыкают группу южноамериканского отбора.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Чили — Венесуэла — 3:0 (2:0)

Голы: Пульгар, 18 (1:0). Пульгар, 37 (2:0). Бреретон, 73 (3:0).

Чили: Браво, Исла, Медель, Марипан, Вегас (Диас, 83), Хименес (Менесес, 67), Видаль, Пульгар (Баэса, 78), Вальдес (Гальдамес, 84), Санчес, Бреретон.

Венесуэла: Фариньес, Феррареси, Эрнандес (Росалес, 48), А.Мартинес, Гонсалес, Ринкон, Мачис (Аристегьета, 74), Бельо (Селис, 61), Х.Мартинес (Кассерес, 68), Пеньяранда, Рамирес.

Предупреждения: Эрнандес, 8. Пульгар, 13. Вальдес, 48. Гонсалес, 88.

Судья: Клаус (Бразилия).

15 октября. Сантьяго. Стадион «Сан Карлос де Апокиндо».