Бразилия разгромила Уругвай. Неймар забил гол и сделал две голевые передачи

Сборная Бразилии переиграла Уругвай (4:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Бразильцы продлили беспроигрышную серию.

Бразильский нападающий Неймар забил гол и сделал две голевые передачи. Рафинья оформил дубль, а также один мяч забил Габриэл Жезус.

Бразилия идет на первом месте в турнирной таблице с 31 очком. Уругвай занимает 5-ю строчку.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Бразилия — Уругвай — 4:1 (2:0)

Голы: Неймар, 10 (1:0). Рафинья, 18 (2:0). Рафинья, 58 (3:0). Суарес, 77 (3:1). Габриэл Барбоза, 83 (4:1).

Бразилия: Эдерсон, Тиагу Силва, Алекс Сандру, Вериссиму, Эмерсон Роял, Фабинью (Эвертон Рибейру, 71), Фред (Эденилсон, 88), Лукас Пакета (Габриэл Барбоза, 61), Неймар, Габриэл Жезус (Антони, 61), Рафинья (Дуглас Луис, 71).

Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Винья (Касерес, 46), Весино (Торрес, 65), Нандес (Пикерес, 46), Де ла Крус (Торрейра, 46), Вальверде, Бентанкур (Горриаран, 73), Суарес, Кавани.

Предупреждения: Фабинью, 43. Вальверде, 47. Кавани, 70. Коатес, 90+3.

Судья: Рапаллини (Аргентина).

15 октября. Манаус. Стадион Amazonia Arena.