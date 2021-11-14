Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией, пропустив два мяча после 82-й минуты
Сборная Нидерландов в матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Черногорией со счетом 2:2.
У голландцев дубль к 54-й минуте оформил Мемфис Депай. Хозяева ответили голами Илии Вукотича и Николы Вуйновича на 82-й и 86-й минутах соответственно.
Нидерланды с 20 очками занимают первое место в группе G, Черногория с 12 очками потеряла шансы на выход на ЧМ-2022. На втором и третьем местах — Турция и Норвегия, у которых по 18 очков.
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