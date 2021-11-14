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Франция разгромила Казахстан со счетом 8:0 и обеспечила себе выход на ЧМ-2022

00:36
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
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Сборная Франции завоевала путевку в финальную часть ЧМ-2022. Турнир пройдет в Катаре.

Франция обыграла Казахстан со счетом 8:0. В первом тайме трижды отличился Килиан Мбапе. Он забил на шестой, 12-й, и 32-й минуте. Для него это был первый хет-трик в матчах за сборную.

Во втором тайме дубль сделал Карим Бензема, затем забили Адриен Рабьо и Антуан Гризманн, а в концовке Мбаппе оформил покер.

Французы набрали 15 очков и лидируют в группе Н. Они обеспечили себе путевку на ЧМ-2022 за тур до финиша. У Казахстана три очка и последнее, пятое место.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа D

Франция — Казахстан — 8:0 (3:0)

Голы: Мбаппе, 6 (1:0). Мбаппе, 12 (2:0). Мбаппе, 32 (3:0). Бензема, 55 (4:0). Бензема, 59 (5:0). Рабьо, 75 (6:0). Гризманн, 84 — с пенальти (7:0). Мбаппе, 87 (8:0).

Франция: Льорис, Эрнандез (Павар, 79), Кунде, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Коман (Лангле, 79), Канте (Тшуамени, 71), Бензема (Диаби, 71), Гризманн, Мбаппе (Бен-Йеддер, 88).

Казахстан: Покатилов, Быстров (Каиров, 85), Ерланов, Марочкин, Тайкенов, Куат, Алип, Тапалов (Байтана, 68), Жаринбетов, Аймбетов (Жаксылыков, 60), Омиртаев (Васильев, 61).

Предупреждения: Омиртаев, 51. Бензема, 52. Васильев, 83.

Судья: Нюберг (Швеция).

13 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Евгений Петров все материалы автора
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