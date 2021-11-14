Франция разгромила Казахстан со счетом 8:0 и обеспечила себе выход на ЧМ-2022
Сборная Франции завоевала путевку в финальную часть ЧМ-2022. Турнир пройдет в Катаре.
Франция обыграла Казахстан со счетом 8:0. В первом тайме трижды отличился Килиан Мбапе. Он забил на шестой, 12-й, и 32-й минуте. Для него это был первый хет-трик в матчах за сборную.
Во втором тайме дубль сделал Карим Бензема, затем забили Адриен Рабьо и Антуан Гризманн, а в концовке Мбаппе оформил покер.
Французы набрали 15 очков и лидируют в группе Н. Они обеспечили себе путевку на ЧМ-2022 за тур до финиша. У Казахстана три очка и последнее, пятое место.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа
Группа D
Франция — Казахстан — 8:0 (3:0)
Голы: Мбаппе, 6 (1:0). Мбаппе, 12 (2:0). Мбаппе, 32 (3:0). Бензема, 55 (4:0). Бензема, 59 (5:0). Рабьо, 75 (6:0). Гризманн, 84 — с пенальти (7:0). Мбаппе, 87 (8:0).
Франция: Льорис, Эрнандез (Павар, 79), Кунде, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Коман (Лангле, 79), Канте (Тшуамени, 71), Бензема (Диаби, 71), Гризманн, Мбаппе (Бен-Йеддер, 88).
Казахстан: Покатилов, Быстров (Каиров, 85), Ерланов, Марочкин, Тайкенов, Куат, Алип, Тапалов (Байтана, 68), Жаринбетов, Аймбетов (Жаксылыков, 60), Омиртаев (Васильев, 61).
Предупреждения: Омиртаев, 51. Бензема, 52. Васильев, 83.
Судья: Нюберг (Швеция).
13 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
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