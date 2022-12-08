Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:45

Черчесов — о Месси и Роналду: «Не втягивайте меня в эти журналистские сюжеты»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в данный момент возглавляющий «Ференцварош», не стал сравнивать игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2022.
— А Роналду не разочаровал? Его время не ушло?

— Не втягивайте меня в эти журналистские сюжеты. Могу сказать только одно: мне показалось, что Криштиану был чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. В отличие от Месси. Но это могло только показаться по телепросмотру.

— Нет опасений, что постепенно сходящим звездам — Месси, Роналду, Модричу и т.д. — нет равноценных замен?

— На этих игроках футбол не заканчивается. И до них были Пеле, Марадона, Кройф, Платини и другие, и после будут звезды. Те же Мбаппе, Холанн, Фернандеш, а также те, о ком узнаем завтра и послезавтра. Да, Месси и Роналду высоко подняли планку, следующему поколению надо будет постараться, чтобы так же уверенно нести знамя, оказать не меньшее влияние на развитие футбола.

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против Нидерландов, а Португалия — против Марокко.

Станислав Черчесов. «Многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко не связывались?» Черчесов — о ЧМ-2022

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Станислав Черчесов
Чемпионат мира по футболу
0
Читайте также
Дана Уайт считает футбол самым бездарным спортом: «Как можно в такие ворота забить всего 3 гола?!»
Пакета, Пепе и еще 6 теневых героев ЧМ-2022. Последите за ними в четвертьфинале!
ВС РФ уничтожили из «Солнцепеков» пункты ВСУ на сватовском направлении
Президент Зеленский заявил о возможности завершения конфликта на Украине в 2023 году
Попова заявила о готовности системы здравоохранения к приему пациентов с гриппом
Зачем нужна «Пушкинская карта»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Черчесов назвал открытия и разочарования ЧМ-2022
Черчесов — о неудачниках ЧМ-2022: «Дания и Бельгия в Катаре не звенели»
Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии
Черчесов о ЧМ-2022: «Атмосфера на чемпионате мира связана с выступлением страны-хозяйки»
Казанский: «Если Саутгейт будет действовать так же опасливо, в субботу для Англии все может и закончиться»
«Многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко не связывались?» Черчесов — о ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матео Ковачич рассказал о важности Модрича для сборной Хорватии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости