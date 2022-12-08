Черчесов — о Месси и Роналду: «Не втягивайте меня в эти журналистские сюжеты»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в данный момент возглавляющий «Ференцварош», не стал сравнивать игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

— А Роналду не разочаровал? Его время не ушло?

— Не втягивайте меня в эти журналистские сюжеты. Могу сказать только одно: мне показалось, что Криштиану был чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. В отличие от Месси. Но это могло только показаться по телепросмотру.

— Нет опасений, что постепенно сходящим звездам — Месси, Роналду, Модричу и т.д. — нет равноценных замен?

— На этих игроках футбол не заканчивается. И до них были Пеле, Марадона, Кройф, Платини и другие, и после будут звезды. Те же Мбаппе, Холанн, Фернандеш, а также те, о ком узнаем завтра и послезавтра. Да, Месси и Роналду высоко подняли планку, следующему поколению надо будет постараться, чтобы так же уверенно нести знамя, оказать не меньшее влияние на развитие футбола.

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против Нидерландов, а Португалия — против Марокко.