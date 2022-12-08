Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:32

Матео Ковачич рассказал о важности Модрича для сборной Хорватии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич перед матчем с Бразилией на ЧМ-2022 рассказал, насколько важен для команды капитан Лука Модрич. Ранее футболист сообщил, что намерен завершить карьеру после ЧМ-2022.

«Мы все понимаем, насколько важен Лука Модрич. Он наш капитан, наш лидер. Для меня большая честь играть с ним. Лука — самый важный игрок нашей сборной», — сказал Ковачич на пресс-конференции.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия состоится 9 декабря, в 18.00 (мск).

Лука Модрич
Матео Ковачич
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Пакета, Пепе и еще 6 теневых героев ЧМ-2022. Последите за ними в четвертьфинале!
«Ювентусу» грозит перевод в серию В, а руководству — реальные тюремные сроки
ВС РФ уничтожили из «Солнцепеков» пункты ВСУ на сватовском направлении
Президент Зеленский заявил о возможности завершения конфликта на Украине в 2023 году
Попова заявила о готовности системы здравоохранения к приему пациентов с гриппом
Зачем нужна «Пушкинская карта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов — о неудачниках ЧМ-2022: «Дания и Бельгия в Катаре не звенели»

Черчесов — о Месси и Роналду: «Не втягивайте меня в эти журналистские сюжеты»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости