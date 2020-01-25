Чемпионат мира-2022 без российских арбитров? Карасева не вызвали на сбор

С 3 по 7 февраля в Лиссабоне пройдет сбор арбитров, считающихся сегодня кандидатами на судейство матчей чемпионата мира, который состоится с ноября по декабрь 2022 года в Катаре. В число рефери, представляющих Европу, не вошел Сергей Карасев.

Полный список арбитров УЕФА выглядит так: Славко Винчич (Словения), Срджан Йованович (Сербия), Георгий Кабаков (Болгария), Иван Кружляк (Словакия), Данни Маккели (Голландия), Шимон Марчиняк (Польша), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш (Португалия), Андрис Трейманис (Латвия), Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Алин Хацеган (Румыния), Хесус Хиль Мансано (Испания), Феликс Цвайер (Германия), Андреас Экберг (Швеция).

При этом Карасев приглашен на другой сбор — элитной группы судей УЕФА. Он пройдет с 27 по 29 января на Мальорке. Российский арбитр почти наверняка окажется в числе тех, кому доверят работу на Евро-2020. (Александр Бобров)