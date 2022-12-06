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Сегодня, 21:03

Рианчо — о вылете Испании с ЧМ-2022: «Этой сборной не хватает игрока со стальными яйцами»

Рианчо отреагировал на вылет сборной Испании с ЧМ-2022 в Катаре
Константин Белов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» вылет сборной Испании с чемпионата мира-2022 в Катаре после поражения в 1/8 финала от Марокко (0:0, по пенальти 0:3).

«Футбол — это игра, и когда ты играешь плохо, ты не заслуживаешь продолжения. Испания провела плохой турнир. Это было катастрофически, играли предсказуемо. Сборной не хватает игрока со стальными яйцами, как Рамос или Пуйоль? Да, сборной Испании не хватает игрока со стальными яйцами. И вообще ей много чего не хватает», — сказал Рианчо «СЭ».

Сборная Марокко выпервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который также пройдет 6 декабря. Четвертьфинальный матч состоится 10 декабря.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 1
Швейцария 0
1-й тайм

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
Рауль Рианчо
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