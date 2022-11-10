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10 ноября, 16:15

Лазович: «Сербия может со всеми играть на равных и далеко зайти на чемпионате мира»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Данко Лазович считает, что Сербия сможет выйти из группы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Считаю, что Сербия может далеко дойти на этом турнире, хотя группа совсем непростая. У нас есть мастерство, мы показываем хорошую, стабильную игру на протяжении года и нам по силам выйти из группы. Эта команда уже доказала, что может со всеми играть на равных, но нельзя забывать, что чемпионат мира — очень сложный турнир, здесь нет проходных матчей. Думаю, многое будет зависеть от первой игры в группе с Бразилией.

Месть Швейцарии? Месть — это очень сильное слово. Что касается Швейцарии и поражения от них на прошлом чемпионате мира (cербы были с швейцарцами в одной группе и уступили им в матче второго тура со счетом 1:2 — прим. «СЭ»), то нам не нужно думать о какой-то мести, главное — играть в свой футбол. Если ребята будут так же играть, как и в предыдущих матчах, всем будет сложно против нас. Тем более, что у Сербии есть командных дух. Из игроков особенно выделю Александра Митровича и Душана Влаховича, хотя все ребята показывают отличную игру», — сказал Лазович Metaratings.ru.

Сборная Сербии на ЧМ-2022 выступит в группе G. Ее соперниками будут команды Бразилии, Швейцарии и Камеруна.

Источник: https://metaratings.ru/news/danko-lazovich-serbiya-mozhet-so-vsemi-igrat-na-ravnykh-i-daleko-zayti-na-chempionate-mira-1409415/

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Основные источники исследования

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22%

1.86

П2

18%

1.59
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Португалия
Швейцария

П1

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1.71

Обе забьют - да

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1.73
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Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

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26%

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Обе забьют - да

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Данко Лазович
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сербии по футболу
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