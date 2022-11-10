Лев Лещенко назвал Германию фаворитом ЧМ-2022: «Фаворитов много, но выиграют немцы»
Народный артист России Лев Лещенко назвал фаворита предстоящего чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.
— Будете ли следить за чемпионатом мира?
— Очень фрагментарно. Ну какой смысл? Буду смотреть только избранные какие-то игры — полуфинал и финал. Наши не играют и нет никакого интереса. Смотреть надо, когда болеешь за кого-то, а за кого болеть? За Польшу или за Англию?
— Кто фаворит на ваш взгляд?
— Фаворитов много, но выиграют немцы, как всегда, — рассказал Лещенко «Спорт День за Днем».
В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах, проходящих под эгидой организаций, до следующего уведомления.
Новости