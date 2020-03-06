Бурная реакция родителей полузащитника «Лиона» на вызов сына в сборную Бразилии

Полузащитник «Лиона» Бруну Гимараэш вызван в сборную Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира-2022. В интернете было опубликовано видео того, как его родители радовались этому событию.

Bruno Guimar?es' parents react to his 1st Brazil national team call-up. (?@froz91) pic.twitter.com/u30v9Eks5O — Get French Football News (@GFFN) March 6, 2020

Видео опубликовал Twitter Get French Football News. 28 марта Бразилия сыграет дома с Боливией, 1 апреля — на выезде с Перу.