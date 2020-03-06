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Бурная реакция родителей полузащитника «Лиона» на вызов сына в сборную Бразилии

18:07
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Полузащитник «Лиона» Бруну Гимараэш вызван в сборную Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира-2022. В интернете было опубликовано видео того, как его родители радовались этому событию.

Видео опубликовал Twitter Get French Football News. 28 марта Бразилия сыграет дома с Боливией, 1 апреля — на выезде с Перу.

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