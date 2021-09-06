Бразильская футбольная конфедерация сделала заявление о приостановленном матче с Аргентиной

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) выступила с заявлением после приостановки матча с Аргентиной в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Бразильская футбольная конфедерация глубоко сожалеет о событиях, которые привели к приостановке матча. CBF защищает выполнение самых строгих протоколов здравоохранения и полностью соблюдает их. Однако мы подчеркиваем, что были абсолютно удивлены действиями Национального агентства по санитарному надзору когда матч уже начался, поскольку Anvisa могла бы осуществлять свою деятельность гораздо более подходящим образом в различные моменты и дни перед матчем.

CBF также подчеркивает, что ни в коем случае через временного президента Эднальдо Родригеша или руководства не вмешивались в какие-либо вопросы, связанные с санитарным протоколом, установленным бразильскими властями для въезда людей в страну. Роль CBF всегда заключалась в попытке способствовать взаимопониманию между вовлеченными организациями, чтобы можно было выполнять санитарные протоколы и проводить матчи CBF выражает разочарование в связи с происходящим и ожидает решения КОНМЕБОЛ и ФИФА по матчу», — говорится в заявлении.

Матч Бразилия — Аргентина был прерван уже вначале после того, как на поле появились полицейские, и аргентинцы в полном составе ушли с поля. Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинцев — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в английской премьер-лиге. Задержать их хотели за нарушение карантина.

Капитан аргентинцев Лионель Месси назвал эту ситуацию катастрофической. Он сказал, что футболистов в таком случае могли депортировать раньше, а не во время игры. При этом в агентстве санитарного надзора Бразилии рассказали о причинах таких действий и заявили, что игроки не выполнили требование соблюдать изоляцию.