Сегодня, 5 сентября, сборная Бразилии сыграет на своем поле с Аргентиной в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Встреча пройдет в Сан-Паулу (Бразилия), начало — в 22:00 (мск).

Бразилия занимает первое место в группе, одержав семь побед в семи матчах (21 очко). Аргентина идет на втором месте — 15 очков.

За матчем можно будет следить в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире и на сайте «Матч ТВ».