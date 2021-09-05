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Бразилия — Аргентина: смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022

20:45
Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images
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Сегодня, 5 сентября, сборная Бразилии сыграет на своем поле с Аргентиной в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Встреча пройдет в Сан-Паулу (Бразилия), начало — в 22:00 (мск).

Бразилия занимает первое место в группе, одержав семь побед в семи матчах (21 очко). Аргентина идет на втором месте — 15 очков.

За матчем можно будет следить в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире и на сайте «Матч ТВ».

Бразилия — Аргентина

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Руслан Абушкин все материалы автора

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