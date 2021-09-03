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Андерссон назвал матч против Испании одним из лучших со сборной Швеции

07:50
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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после победы над Испанией в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что пока рано делать выводы. Впереди у шведов еще пять матчей в группе.

«Кажется, это был мой 66-й матч в качестве тренера сборной Швеции, и он был одним из лучших. Мы здорово играли и заслужили победу. Мы сыграли три отборочных матча, пять впереди. Только 14 ноября можно будет делать выводы и понимать, стоило ли оно того. Но сейчас мы в хорошем положении», — цитирует пресс-служба УЕФА Андерссона.

Напомним, 58-летний специалист с 2016 года тренирует сборную Швеции.

Швеция — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030854--sweden-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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