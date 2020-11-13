Эквадор обыграл Боливию

Сборная Эквадора переиграла команду Боливии в матче отборочного турнира чемпината мира-2022 (3:2).

Эквадорцы вышли на вторую строчку в турнирной таблице, имея 6 очков. Боливийцы остались на последнем месте.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Южная Америка

Боливия — Эквадор — 2:3 (1:0)

Голы: Арсе, 37 (1:0). Б.Кайседо, 46 (1:1). Мена, 55 (1:2). Морено, 60 (2:2). Груэсо, 88 — с пенальти (2:3).

Боливия: Лампе, Вальверде (Монтеро, 54), Флорес (Сагредо, 90+2), Рибера, Хусино, Фернандес (Вака, 66), Хустиниано, Сааведра (Вильярроэль, 67), Арсе, Морено, Абрего (Альварес, 67).

Эквадор: Домингес, Арболеда, Эступиньян, Арреага, Б.Кайседо (Плата, 72), Груэсо, Сорноса (Ибарра, 63), Пресиадо, Мой.Кайседо (Франко, 83), Мена (Хулио, 83), Эстрада.

Предупреждения: Хусино, 19. Мой.Кайседо, 45. Груэсо, 45+2. Монтеро, 78.

Судья: Сампайю (Бразилия).

12 ноября. Ла-Пас. Стадион «Эрнандо Силес».