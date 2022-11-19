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Сегодня, 10:56

Болельщик назвал адом деревню для фанатов в Катаре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольные болельщики в Катаре.
Фото Global Look Press

Болельщик сборной Англии по футболу, находящийся в Катаре, сравнил нахождение в стране с адом.

«Фан-зоны и деревни для болельщиков в Катаре — это ад. Кондиционер в апартаментах едва работает и звучит так, как будто взлетает истребитель. Даже если он будет работать постоянно в течение всего дня, температура все равно не опустится ниже 27 градусов. И его нельзя включить ночью, потому что он очень сильно шумит», — приводит слова фаната The Times.

Он также заявил, что кровати невероятно твердые, как скала. По его словам, с таким же успехом можно спать на полу.

«Я никогда не был в настолько неудобном месте. Мы здесь уже 10 дней, и это кошмар. Возможно, это было бы нормально, если провести здесь ночь или две, но больше — ужасно», — добавил фанат.

Чемпионат мира впервые в истории проходит в зимние месяцы. Средняя температура воздуха в катаре в это время составляет 25-30 градусов.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

Матч открытия турнира Катар — Эквадор состоится в воскресенье и начнется в 19.00 по московскому времени.

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