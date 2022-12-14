Более 10 тысяч полицейских будут отвечать на безопасность после матча Франции и Марокко на ЧМ-2022

Более 10 тысяч полицейских будут привлечены во Франции для обеспечения безопасности после матча 1/2 финала ЧМ-2022 против сборной Марокко, сообщает Mundo Deportivo.

13 декабря стало известно, что власти крупных городов Нидерландов отказались от общедоступных трансляций матчей из-за возможных беспорядков.

Ранее в Нидерландах после выхода сборной Марокко в плей-офф чемпионата мира были задержаны 20 человек, участвовавших в уличных беспорядках.

С массовыми беспорядками также столкнулась полиция во Франции и Бельгии.

Матч между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи — в 22.00 (мск).