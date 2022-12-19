Бекхэм назвал Месси королем после финала ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил Лионеля Месси и сборную Аргентины с победой на чемпионате мира-2022. В финале аргентинцы по пенальти обыграли французов (3:3, пен. — 4:2).

«Король Лео Месси», — написал Бекхэм в социальной сети, опубликовав фотографию со стадиона.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

35-летний Месси на ЧМ-2022 забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах. Его признали лучшим игроком турнира.