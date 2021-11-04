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Защитник «Ростова» Баштуш получил вызов в сборную Анголы

10:37
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Защитник «Ростова» Баштуш вызван в сборную Анголы, сообщает пресс-служба ростовчан.

В ноябре Ангола проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Египта (12 ноября) и Ливии (16 ноября).

В сезоне-2021/22 Баштуш провел 11 матчей за «Ростов», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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Иван Торопцев все материалы автора
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