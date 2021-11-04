Защитник «Ростова» Баштуш получил вызов в сборную Анголы
10:37
Защитник «Ростова» Баштуш вызван в сборную Анголы, сообщает пресс-служба ростовчан.
В ноябре Ангола проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Египта (12 ноября) и Ливии (16 ноября).
Баштуш примет участие в отборочных на ЧМ-2022 ??— Football Club Rostov (@rostovfc) November 4, 2021
Желаем удачи и красивой игры ?? pic.twitter.com/b4XKVZePaN
В сезоне-2021/22 Баштуш провел 11 матчей за «Ростов», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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