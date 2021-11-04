Защитник «Ростова» Баштуш получил вызов в сборную Анголы

Защитник «Ростова» Баштуш вызван в сборную Анголы, сообщает пресс-служба ростовчан.

В ноябре Ангола проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Египта (12 ноября) и Ливии (16 ноября).

Баштуш примет участие в отборочных на ЧМ-2022 ??



Желаем удачи и красивой игры ?? pic.twitter.com/b4XKVZePaN — Football Club Rostov (@rostovfc) November 4, 2021

В сезоне-2021/22 Баштуш провел 11 матчей за «Ростов», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.