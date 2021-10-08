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Гол экс-игрока «Краснодара» Куэвы принес Перу победу над Чили

Сборная Перу переиграла Чили благодаря голу Куэвы
05:59
8 октября. Перу — Чили — 2:0. Джефферсон Фарфан (слева). Фото Instagram
8 октября. Перу — Чили — 2:0. Джефферсон Фарфан (слева). Фото Instagram
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Сборная Перу выиграл у Чили (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. На 36-й минуте голом отметился экс-полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва. Затем забил Серхио Пенья.

Во втором тайме на поле вышел экс-нападающий «Локомотива» Джеферсон Фарфан. Это была его первая игра с 14 октября прошлого года.

Перуанцы идут на 7-м месте в турнирной таблице. Чилийцы занимают 8-ю строчку.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Перу — Чили — 2:0 (1:0)

Голы: Куэва, 36 (1:0). Пенья, 64 (2:0).

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Евгений Козинов все материалы автора
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