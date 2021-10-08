Гол экс-игрока «Краснодара» Куэвы принес Перу победу над Чили
Сборная Перу переиграла Чили благодаря голу Куэвы
05:59
Сборная Перу выиграл у Чили (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. На 36-й минуте голом отметился экс-полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва. Затем забил Серхио Пенья.
Во втором тайме на поле вышел экс-нападающий «Локомотива» Джеферсон Фарфан. Это была его первая игра с 14 октября прошлого года.
Перуанцы идут на 7-м месте в турнирной таблице. Чилийцы занимают 8-ю строчку.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Перу — Чили — 2:0 (1:0)
Голы: Куэва, 36 (1:0). Пенья, 64 (2:0).
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