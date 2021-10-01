Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на отборочные матчи ЧМ-2022
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна получил вызов в сборную Парагвая на матчи отборочного раунда ЧМ-2022.
30-летний парагваец в 2021 году провел три матча за национальную команду — против Уругвая (0:0), Эквадора (0:2) и Венесуэлы (2:1).
Сборная Парагвая проведет матчи против Аргентины (8 октября), Чили (11 октября) и Боливии (14 октября).
?? Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на отборочные матчи ЧМ-2022— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 1, 2021
Соперники команды Фабиана:
?? Аргентина
?? Чили
?? Боливия
Удачных матчей, Генерал! ?#ДинамоМосква #футбол pic.twitter.com/FVb7GpjWwy
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