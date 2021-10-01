Сборная Германии объявила состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
Сборная Германии объявила состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
В список главного тренера национальной команды Ханса Флика попали 23 футболиста.
Вратари: Бернд Лено («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Матиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Тило Керер («ПСЖ»), Лукас Клостерманн («Лейпциг»), Давид Раум («Хоффенхайм»), Антонио Рюдигер («Челси»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Никлас Зюле («Бавария»).
Полузащитники: Леон Горецка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все трое — «Бавария»), Кай Хаверц («Челси»), Флориан Нойхаус, Йонас Хофманн (оба — «Боруссия» Менхенгладбах), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Флориан Виртц («Байер»).
Нападающие: Карим Адейеми («Зальцбург»), Тимо Вернер («Челси»), Томас Мюллер, Серж Гнабри, Лерой Сане (все трое — «Бавария»).
Hansi Flicks Kader f?r #GERROU ???? & #MKDGER ?????— Die Mannschaft (@DFB_Team) October 1, 2021
Der Bundestrainer im Video: ?? https://t.co/u50whhdXqK#DieMannschaft pic.twitter.com/pBwLsLMhD5
Сборная Германии занимает первое место в группе J отборочного турнира ЧМ-2022 с 15 очками в 6 матчах. В октябре немцам предстоит провести два матча: против Румынии (8 октября) и Македонии (11 октября).
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