Аргентина — Колумбия: Барриос сыграет в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Колумбии. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сыграет в стартовом составе у колумбийцев.

Аргентина: Мартинес, Монтиэль, Пецелла, Мартинес, Акунья, Ло Чельсо, Родригес, Гомес, Окампос, Лаутаро Мартинес, Ди Мария.

Колумбия: Варгас, Медина, Санчес, Тесильо, Мохика, Барриос, Урибе, Куадрадо, Хамес Родригес, Диас, Борха.

Матч начнется в 02.30 по московскому времени.