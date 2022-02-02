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Сегодня, 01:48

Аргентина — Колумбия: Барриос сыграет в стартовом составе

Евгений Петров
Корреспондент

Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Колумбии. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сыграет в стартовом составе у колумбийцев.

Аргентина: Мартинес, Монтиэль, Пецелла, Мартинес, Акунья, Ло Чельсо, Родригес, Гомес, Окампос, Лаутаро Мартинес, Ди Мария.

Колумбия: Варгас, Медина, Санчес, Тесильо, Мохика, Барриос, Урибе, Куадрадо, Хамес Родригес, Диас, Борха.

Матч начнется в 02.30 по московскому времени.

Вильмар Барриос
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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