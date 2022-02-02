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Суарес обошел Месси и стал лучшим бомбардиром в истории отборов ЧМ в Южной Америке

Евгений Козинов
Корреспондент
2 февраля. Луис Суарес.
Фото Twitter

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отметился голом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Венесуэлы. Он на 54-й минуте встречи реализовал пенальти.

Для 35-летнего уругвайца этот гол стал 28-м за всю карьеру в играх южноамериканского отбора чемпионатов мира. Он вышел на единоличное первое место.

Суарес опередил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который в матчах отборов забил 27 голов.

Луис Суарес
Футбол
Сборная Уругвая по футболу
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