Грузия проиграла Испании, несмотря на гол Кварацхелии
Грузия проиграла Испании в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со счетом 1:2. Встреча прошла в Тбилиси 28 марта.
В составе хозяев гол на 44-й минуте встречи забил полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. У Испании на 56-й минуте счет сравнял Ферран Торрес.
Победный гол на 90+2-й минуте встречи забил Дани Ольмо.
На 90+4-й минуте с поля за грубое нарушение был удален нападающий сборной Грузии Леван Шенгелия.
Испания вышла на первое место в группе B, у команды четыре очка в двух матчах. Грузия опустилась на последнее место — два поражения в двух матчах.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа B
Грузия — Испания — 1:2 (1:0)
Голы: Кварацхелия, 44 (1:0). Торрес, 56 (1:1). Ольмо, 90+2 (1:2).
Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе (Чабрадзе, 79), Гиорбелидзе, Канкава, Китейшвили (Шенгелия, 70), Гвилия, Кварацхелия (Квеквескири, 79), Зивзивадзе (Квилитая, 62), Лобжанидзе (Беридзе, 70).
Испания: Симон, Жорди Альба, Д.Льоренте (Иньиго Мартинес, 47), Порро (М.Льоренте, 65), Гарсия, Бускетс (Оярсабаль, 73), Руис (Тиагу Алькантара, 54), Педри, Мората, Хиль (Ольмо, 46), Торрес.
Предупреждения: Д.Льоренте, 7. Порро, 14. Зивзивадзе, 19.
Удаление: Шенгелия, 90+4.
Судья: Петреску (Румыния).
28 марта. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.
Хвича забил Испании ???— Матч ТВ (@MatchTV) March 28, 2021
Благодаря голу Кварацхелии Грузия ведет после первого тайма ??
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