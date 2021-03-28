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Грузия проиграла Испании, несмотря на гол Кварацхелии

20:53
Хвича Кварацхелия. Фото Reuters
Хвича Кварацхелия. Фото Reuters
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Грузия проиграла Испании в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со счетом 1:2. Встреча прошла в Тбилиси 28 марта.

В составе хозяев гол на 44-й минуте встречи забил полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. У Испании на 56-й минуте счет сравнял Ферран Торрес.

Победный гол на 90+2-й минуте встречи забил Дани Ольмо.

На 90+4-й минуте с поля за грубое нарушение был удален нападающий сборной Грузии Леван Шенгелия.

Испания вышла на первое место в группе B, у команды четыре очка в двух матчах. Грузия опустилась на последнее место — два поражения в двух матчах.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа B

Грузия — Испания — 1:2 (1:0)

Голы: Кварацхелия, 44 (1:0). Торрес, 56 (1:1). Ольмо, 90+2 (1:2).

Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе (Чабрадзе, 79), Гиорбелидзе, Канкава, Китейшвили (Шенгелия, 70), Гвилия, Кварацхелия (Квеквескири, 79), Зивзивадзе (Квилитая, 62), Лобжанидзе (Беридзе, 70).

Испания: Симон, Жорди Альба, Д.Льоренте (Иньиго Мартинес, 47), Порро (М.Льоренте, 65), Гарсия, Бускетс (Оярсабаль, 73), Руис (Тиагу Алькантара, 54), Педри, Мората, Хиль (Ольмо, 46), Торрес.

Предупреждения: Д.Льоренте, 7. Порро, 14. Зивзивадзе, 19.

Удаление: Шенгелия, 90+4.

Судья: Петреску (Румыния).

28 марта. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.

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