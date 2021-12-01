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«Быстрые ноги». В УЕФА вспомнили гол Мостового в ворота Кипра

В УЕФА вспомнили гол Мостового в ворота сборной Кипра
14:14
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Пресс-служба УЕФА опубликовала гол Андрея Мостового в матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр (6:0).

«Быстрые ноги», — говорится в подписи к публикации.

Сборная России заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и попала в стыковой турнир, в полуфинале которого встретится с Польшей. Матч состоится 24 марта 2022 года.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты