Сколари стал жертвой розыгрыша в радиоэфире и признался, что готов вызвать Диегу Косту в сборную

Главный тренер сборной Бразилии Луиз Фелипе Сколари стал жертвой телефонного розыгрыша, устроенного комедийной группой "El Group Risa". Один из ее участников во время радиоэфира испанского шоу "El Partido de las 12" позвонил Сколари, представился президентом "Атлетико" Энрике Сересо и попросил обсудить с ним ситуацию вокруг форварда команды Диегу Косты. Напомним, нападающего в своих рядах хотят видеть сборные Испании и Бразилии.

– Если бы чемпионат мира был сегодня, я бы пригласил Косту, – приводит ESPN слова Сколари. – Мне нравится Диегу. Наш "первый номер" на острие атаки – Фред, но он травмирован. Коста становится основным центрфорвардом. И мне нужно искать еще одного нападающего. Я собираюсь пригласить Диегу Косту на матчи 16 и 19 ноября. У нас имеется информация, что испанцы тоже его пригласят, но он уже провел два матча за Бразилию. Думаю, Коста выберет нашу команду, а не Испанию. Все решит сам игрок.