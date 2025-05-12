Футбол
12 мая, 00:28

Жирков, Лайзанс и Паоло Каннаваро сыграют в гала-матче ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

Сергей Разин
корреспондент

ЦСКА объявил об обновлении составов команд на гала-матч в честь 20-летия победы команды в Кубке УЕФА.

За сборную европейских легенд сыграют Паоло Каннаваро, Рожерио Фиделис и Мигел, команду легенд усилят Юрис Лайзанс, Виталий Денисов и Юрий Жирков.

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды армейцев сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании, — в нее войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».

Виталий Денисов
Паоло Каннаваро
Юрий Жирков
Юрий Лайзанс
ФК ЦСКА (Москва)
