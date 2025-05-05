Футбол
Главная
Футбол
Кубок УЕФА

5 мая, 00:00

ЦСКА-2005: путь к Кубку УЕФА. Эпизод IV: «Парма»

«Спорт-Экспресс» совместно с FONBET продолжает уникальный спецпроект, посвященный 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Мы вместе с вами еще раз пройдем весь путь к трофею — раунд за раундом.

Тогда, в 2005-м, корреспонденты и фотографы «СЭ» постоянно были рядом с армейцами — на их базе в Ватутинках и стадионах, в раздевалках и самолетах. Мы узнавали детали и нюансы подготовки, собирали аналитику, делились эмоциями, возможно, даже не осознавая в полной мере, что вместе с той легендарной командой пишем историю великой победы.

Репортажи с места событий, эксклюзивные интервью футболистов и тренеров, уникальные кадры тренировок, традиционные оценки «СЭ» и многое другое выходили до и после каждого матча. И сейчас мы решили повторить их в той же самой олдскульной стилистике 2000-х.

Читайте материалы о тех играх на нашем сайте:

— Спасибо, ЦСКА!

— Смогли же греки год назад!

— Даниэл Карвалью: «В таком матче не до плясок»

— Обман не прошел

Первый ретровыпуск был посвящен победе над «Бенфикой» в 1/16 финала (2:0, 1:1) — скачать его в PDF можно по этой ссылке. Второй — противостоянию с «Партизаном» в 1/8 финала (1:1, 2:0) — скачать PDF можно по этой ссылке. Третий — проходу «Осера» в четвертьфинале — скачать PDF можно по этой ссылке. А сейчас мы вспоминаем встречи с «Пармой» в полуфинале турнира (0:0, 3:0). Скачать PDF можно по этой ссылке.

Также вас ждет еще один ретровыпуск, который можно будет найти внутри газетного номера (или скачать на нашем сайте): конечно, финал — 19 мая (победа над «Спортингом»).

У вас есть возможность не только пройти этот триумфальный путь вместе с ЦСКА, но и собрать полную коллекцию ретровыпусков о первой большой победе в истории российского футбола.

FONBET дарит всем новым клиентам фрибет до 15 000 рублей без депозита по промокоду МЫЦСКА

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "ФОНКОР". ИНН 7726752148

ERID:2VfnxvPobZA

АРХИВ

  • serkonol

    !!!

    06.05.2025

  • Pol Pol

    Я никого и не пиарью ..... По одной простой причине. Тут пиарить, не кого ! Приди к изначальному, ещё раз ВНИМАТЕЛНО прочти и может быть, тебя всё таки осенит ? Да и чё тут обьяснятся, тема ничтожная .... чего копья то ломать ? Кстате .... это в КЕЧ играли сильнейшие и это был турнир, всем турнирам турнир. А в ЛЧ, играют абы хрен знает кто и это давно уже мероприятие ..... по закалачиванию денег.

    06.05.2025

  • serkonol

    ха-ха-ха, первые парни на деревне. сильнейшие играли/играют в кеч/лч. продолжай пиарить середнячков)))

    05.05.2025

  • Pol Pol

    Да хоть в пяти полуфиналах и десяти четверть и тридцати, одной восьмой и так дале и так далее .... даже финал .... это так себе, почти не о чём. Есть только одно .... Виктория ! И лишь только после этого, можно поднимать гриву и бросать бычки мимо мусорки ! Мнение личное, можешь игнорировать .... я ничего не навязываю. Вот так вот ....

    05.05.2025

  • serkonol

    они хотя бы в полуфинале кеч играли. а кто ещё?:grin:

    05.05.2025

  • Pol Pol

    Когда это быллло, когда это быллло, во сне, на яву ? Во сне, на яву, по волнам моей памяти я поплыву .... Ну что тут скажешь, благо это был .... не Спартак, тогда бы точно - всё, туши лампадку, очерки следовали бы один за другим и мучали бы нас все эти двадцать лет и подчевали этим прокисшим супом, до полного уже, отвращения .... ну а раз это не они, можно ещё, кое как, да стерпеть ....

    05.05.2025

  • Иван-крестьянский сын

    ЦСКА всегда будет первым! Но жить надо настоящим и будущим, а не прошлым!

    05.05.2025

  • Dreamlike

    ЦВБП

    05.05.2025

  • Спринт

    Родной ЦСКА с Кубком УЕФА - это навсегда! Первый всегда только первый! Остальные, всего лишь, второ-последователи.

    05.05.2025

    • ЦСКА-2005: путь к Кубку УЕФА. Эпизод III: «Осер»

    Жирков, Лайзанс и Паоло Каннаваро сыграют в гала-матче ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

