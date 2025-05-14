Погребняк — о приезде Дрогба в Россию: «Таких форвардов больше нет, он — легенда»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» высказался о приезде экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба на гала-матч ЦСКА в честь 20-летия победы команды в Кубке УЕФА.

«Разве есть те, кому Дрогба не нравится? Таких форвардов больше нет, к сожалению. Поэтому это, конечно, легенда футбола. Я даже реально не назову сейчас игрока с качествами, которыми обладал Дрогба. ЦСКА — молодцы, если Дрогба приедет, то это будет украшением», — сказал Погребняк «СЭ».

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды армейцев сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании, — в нее войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».