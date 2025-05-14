Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Лига PARI (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Клубный ЧМ
Сборная России
ЮФЛ
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Бразилия
Казахстан
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Уведомления
Главная
Футбол
Кубок УЕФА

14 мая 2025, 18:10

Погребняк — о приезде Дрогба в Россию: «Таких форвардов больше нет, он — легенда»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» высказался о приезде экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба на гала-матч ЦСКА в честь 20-летия победы команды в Кубке УЕФА.

«Разве есть те, кому Дрогба не нравится? Таких форвардов больше нет, к сожалению. Поэтому это, конечно, легенда футбола. Я даже реально не назову сейчас игрока с качествами, которыми обладал Дрогба. ЦСКА — молодцы, если Дрогба приедет, то это будет украшением», — сказал Погребняк «СЭ».

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды армейцев сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании, — в нее войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дидье Дрогба
Павел Погребняк
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Иранский кризис может сорвать начало сезона-2026 в «Формуле-1»
КСИР атаковал авианосец «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами
Москалькова сообщила о спасении ВС России 46 граждан Украины из зоны СВО
Как новая война на Ближнем Востоке повлияет на экономику. Разбор
«Движение в разные стороны». Большунов рассказал о странном самочувствии и победе, которой сам не ожидал
Израиль и США атаковали Иран
Популярное видео
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Виктория» Пл — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Виктория» Пл — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ференцварош» — «Лудогорец»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ференцварош» — «Лудогорец»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Строгий-но-справедливый

    Дрогба действительно был хорош, экстра класса бомбардир, но не великий. Есть и поярче него нападающие.

    14.05.2025

  • spear

    Месси: "Погребняк неправ - Сапогов гораздо лучше, чем Дрогба и Погба вместе взятые!!!"

    14.05.2025

  • greyk

    А Зюбинью? Хуже что ли? Кстати Холанн, Левандовски лучше Дрогба!

    14.05.2025

  • Степочкин

    " Это хорошо , что ты вернулся к нам молодцом и общественником!!" (х.ф. Джек Восьмеркин -американец)

    14.05.2025

    • Жирков, Лайзанс и Паоло Каннаваро сыграют в гала-матче ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

    Карвальо — о матче легенд: «Рад участвовать в такой игре, против нас будут настоящие звезды»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости