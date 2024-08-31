Главные сделки трансферного окна в Европе. Большой обзор самых значимых переходов лета

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Трансферное окно закрылось — по крайней мере в топовых чемпионатах. Кое-где еще могут быть сделки на вход, а вот клубы Европы теперь могут оформлять переходы только на выход.

Самое время проанализировать самые значимые трансферы летнего окна-2024. Переходов было очень много, поэтому после каждого футболиста будем еще кратко касаться других подписаний их нового клуба.

Жоау Феликс (из «Атлетико» в «Челси» за 52 миллиона евро)

Когда-то самый талантливый игрок поколения и кумир Флориана Вирца (это не шутка) переходил в «Атлетико» за баснословные 120 миллионов евро. Трудно сказать, что Жоау отработал хотя бы половину из заплаченных за него денег.

После нескольких невнятных сезонов Феликс уехал на полгода в аренду в «Челси», а после возвращения сразу отправился в «Барселону». Этим переходом он, кстати, полностью испортил отношения с фанатами «Атлетико» — постоянно говорил, что «Барса» — клуб его мечты (даже до перехода), а в июне заявил, что собирается вернуться уже на постоянной основе. Но буквально через две недели сине-гранатовые сказали «спасибо, Жоау» и отказались от его услуг.

Трансфер португальца в «Челси» по большому счету олицетворяет эпоху Тодда Боэли. Абсолютно ненужный команде футболист, который по какой-то причине все еще стоит бешеных денег. У лондонцев действительно уже есть миллион опций в атаке — Джексон, Гиу, Фофана, Нкунку, Вашингтон. На флангах все забито еще плотнее. В общем, первым квестом станет поиск своего шкафчика на базе клуба, а что будет дальше — пока неизвестно. Впрочем, у «Челси» каждый год проблемы с травмами, так что Феликс обязательно получит свой шанс.

Марк Гиу. Фото Global Look Press

Другие подписания (Гиу, Дьюсберри-Холл, Нету и все-все-все)

Коротко не получится — «Челси» купил футболистов на три состава. Расскажем про самые значимые.

Первым подписанием стал Кирнан Дьюсбери-Холл из «Лестера». Трансфер логичный — игрока знает главный тренер (Мареска работал с ним в прошлом сезоне), а у «Челси» как раз не так уж и много хороших опций в центре поля. Главное, чтобы не получилось как с Дэнни Дринкуотером — тот тоже когда-то приходил из «Лестера» за большие деньги. Выглядит как хорошее подписание для глубины состава, но сможет ли Кирнан играть так же стабильно, как в чемпионшипе — пока вопрос.

Заодно отметим Марка Гиу, которого взяли из «Барселоны». Этот трансфер случился абсолютно неожиданно — «Челси» воспользовался мизерной суммой отступных в 6 миллионов евро, так как каталонцы не успели продлить контракт с 18-летним воспитанником. Гиу уже подарил фанатам мем лета — промахнулся по пустым воротам в матче с «Серветтом». Остается надеяться, что в будущем все сложится чуточку лучше, но пока нападающий — сырой вундеркинд, которому нужны драгоценные минуты на поле. А в «Челси» ему наверняка будет отведена роль джокера, выходящего со скамейки на пару минут.

А вот трансфер Тосина Адарабиойо — один из лучших у «Челси» в это трансферное окно. В команде вообще-то серьезная глубина на этой позиции, но почему-то весь прошлый сезон все равно происходил какой-то кризис. В заявке сейчас шесть защитников (если мы никого не упустили): Фофана, Дисаси, Бадиашиль, Колвилли Адарабиойо. Думается, что Тосин обязательно получит шанс проявить себя в основе. Самое удивительное — футболист перешел из «Фулхэма» совершенно бесплатно. Абсолютно не в стиле Боэли.

Ну и напоследок — Педру Нету. Однофамилец легенды «Зенита» приехал из «Вулверхэмптона» за огромные деньги — 60 миллионов евро. Игрок очень талантливый, но просто ужасно травматичный. Футболист пропустил почти половину прошедшего сезона из-за мышечных повреждений. Будем надеяться, что из-за обилия опций в атаке и возможности ротации «Челси» все же сможет уберечь его от травм. Но на первый взгляд — очередная дорогая необдуманная покупка.

Доминик Соланке (из «Борнмута» в «Тоттенхэм» за 65 миллионов евро)

Помнится, когда Соланке продали из «Ливерпуля» в «Борнмут» за 20 миллионов евро, фанаты красных были просто в восторге. На самом деле тот трансфер выглядел просто ужасной тратой денег — «вишни» переплатили за футболиста, который вообще не показал себя на высоком уровне.

Прошло более пяти лет, теперь Соланке уважаемый нападающий в самом расцвете сил, который в одиночку оставил «Борнмут» на плаву. Он забил 35% всех голов команды в АПЛ — отличался в каждом втором матче.

«Тоттенхэм» получил в свое распоряжение реально хорошего нападающего, который должен профильно заменить ушедшего еще год назад Кейна. Есть один минус — Доминик не может создать момент сам, ему нужно в этом помогать. Его новые одноклубники точно должны с этим как-то справиться. Правда, пришла беда — в первом же матче Соланке травмировался и вернется в лучшем случае только к середине сентября. Остается надеяться, что у него не уйдет много времени на набор формы. В остальном — да, дорого, но это именно тот игрок, который был нужен «Тоттенхэму». Вот увидите, он свое еще забьет.

Другие трансферы (Бергвалль, Грей)

«Тоттенхэм» не устраивал контрольную закупку и усилился точечно. Бергвалль уже отлично проявил себя в Швеции и теперь точно получит шанс перейти на более высокий уровень. Грей — перспективный молодой игрок, который в будущем будет претендовать на место в сборной. Правда, получился типичный трансфер молодого англичанина — за футболиста авансом отдали более 40 миллионов евро. Но этот переход обязательно окупится, учитывая то, что Грей точно получит игровое время в этом сезоне.

Георгий Мамардашвили (из «Валенсии» в «Ливерпуль» за 30 миллионов евро)

Лучший вратарь Евро-2024 пошел на повышение. В этом сезоне он продолжит играть за «Валенсию», а сам трансфер состоится только через год. Какие для «Ливерпуля» плюсы? Множество. Во-первых, это пример долгосрочного планирования: Алиссон все-таки невечен, и уже в обозримом будущем ему предстоит найти хорошую замену. Во-вторых, какие-то минусы в игре ногами грузин компенсирует самым сильным вбросом рукой — он реально может закинуть мяч на чужую половину поля. В-третьих — цена. «Валенсия» все еще не в том положении, чтобы трясти с покупателей помаксимуму, поэтому сошлись на 30 миллионах евро и бонусах при реальной оценке вратаря в 45 миллионов.

Есть только один ощутимый минус — как раз то, что Мамардашвили весь год проведет в «Валенсии». Дело в том, что испанский клуб играет в классический «бей-беги», где от вратаря требуется только хорошая игра на ленточке. В «Ливерпуле» же от него ждут и хорошей игры ногами — грузин вообще-то неплох и в этом аспекте, просто никак не может проявить это качество в нынешнем клубе.

Рассматривался вариант с арендой в «Борнмут», но, как оказалось, в АПЛ есть странное правило, по которому нельзя купить игрока и отправить его в аренду в другой клуб лиги в одно трансферное окно. Думали над интересной схемой, по которой игрока официально купит (или арендует) «Борнмут», а через год за него заплатит уже «Ливерпуль». Что-то не срослось: в «Борнмуте» оказался Кепа, а Мамардашвили еще на сезон застрял в Испании.

Федерико Кьеза. Фото Global Look Press

Другие трансферы (Кьеза)

«Ливерпуль» долгое время был едва ли не единственным клубом на континенте, который не совершил ни одного трансфера. Долго вели Субименди — клубу позарез нужен пасующий опорник, но трансфер сорвался, а других вариантов для усиления в «Ливерпуле» не нашли.

Единственным подписанием в первую команду стал Федерико Кьеза. Футболист очень здорово играл несколько лет назад и провел огненный Евро-2020, но потом порвал кресты и вернулся на поле уже другим игроком. В «Ювентусе» он оказался не нужен — Тиагу Мотта даже отстранил Кьезу от тренировок, чтобы тот поскорее подыскал себе новый клуб. Подвернулся «Ливерпуль» — и этот переход имеет все шансы стать идеальным мэтчем. Арне Слот уже заявил, что вингеры в его системе играют ключевую роль, а возможность ротации — это то, что ему необходимо. Команда пойдет в сезон сразу с шестью опциями в атаку, а Кьеза еще и универсал — может сыграть на двух флангах. При этом еще и обладает неплохой левой. На первый взгляд взяли то, что плохо лежит, а на самом деле — отличный игрок по сниженной цене для обоймы. Следим.

Риккардо Калафьори (из «Болоньи» в «Арсенал» за45 миллионов евро)

Герой прошлогодней «Болоньи» и одно из ярких пятен в игре сборной Италии на Евро-2024 просто не мог не перейти в топ-клуб. Быстрее всех подсуетился «Арсенал». Кажется, футболист — то, что нужно Артете: отличный защитник с мощной левой ногой, умеющий протаскивать мяч и находить партнеров точным пасом. Играть будет, скорее всего, на позиции левого защитника. Это вообще фишка Артеты — на флангах обороны у него играют профильные центральные. В общем, выглядит пока как-то, что было нужно «Арсеналу» и лично тренеру. Делаем ставку на то, что футболист сыграет большую роль в этом сезоне.

Другие трансферы (Мерино)

Пока «Ливерпуль» обламывался с Субименди, «Арсенал» продолжал настаивать на трансфере Микеля Мерино. Это тот самый игрок, забивший победный гол сборной Испании в матче с немцами в 1/4 финала Евро-2024. Со стороны кажется тем самым усилением, которое в конце концов может принести «Арсеналу» титул АПЛ. «Канониры» собрали идеальную полузащиту: Эдегор, Райс, Мерино. Испанец, очевидно, будет играть в опорной зоне, Райс займет место «восьмерки», а Эдегорстанет действовать ближе к чужим воротам. Выглядит как заявка на чемпионство.

Жоау Невеш (из «Бенфики» в «ПСЖ» за 60 миллионов евро)

Футболиста сватали во все топ-клубы Европы, но самыми расторопными оказались парижане. Португалец олицетворяет курс на омоложение, который взял Луис Энрике. Это игрок с потрясающим набором качеств, который наконец освободит Витинью от черновой работы и позволит заменить ужасного на мяче Угарте. В общем, много тут не скажешь — это, конечно, дорогой, но очень хороший трансфер, который был действительно нужен команде.

Илкай Гюндоган (из «Барселоны» в «Ман Сити» бесплатно)

Самый странный трансфер лета — возвращение Гюндогана в «Манчестер Сити». Прошлым летом он ушел свободным агентом в «Барселону», а уже через год проследовал в обратном направлении. Для «Сити» это большая победа — есть ощущение, что именно Илкая не хватило в прошедшем сезоне для того, чтобы разбить «Реал» и сделать заявку на второй подряд титул Лиги чемпионов.

Гюндогана обожает Пеп Гвардиола — уже появилось видео с тренировки, на которой испанец нахваливает Илкая и говорит, что именно из-за него «Сити» выиграл требл. Да и сам Гюндоган отлично знает методы Гвардиолы и понимает, чего от него будут требовать. Получится точно так же, как было до перехода — это топ-футболист центра поля, на которого Пеп обязательно будет делать ставку.

Другие трансферы (Савио)

История переходов футболиста с самого начала вызывает вопросы. Савио стал самым дорогим приобретением французского клуба, но сразу отправился в аренду в ПСВ. Без него клуб вылетел из лиги 1. Вместо продажи или внедрения в состав в следующем году он снова отправился в аренду — на этот раз в «Жирону». Испанцы сенсационно квалифицировались в Лигу чемпионов, а «Труа» вылетел второй раз подряд. Савио наконец-то продали — в «Манчестер Сити». Теперь главное — и «Сити», и «Жирона», и «Труа» входят в CityFootballGroup. Проще говоря, «горожане» просто переложили деньги из одного кармана в другой. А страдают фанаты французского клуба.

Дани Ольмо (из «Лейпцига» в «Барселону» за 60 миллионов евро)

Все, что происходит в «Барселоне», — одна большая катастрофа. Этим летом в клубе очень хотели видеть Нико Уильямса, но переговоры провалились, и по итогу приобрели бывшего воспитанника — Ольмо. Трансфер выглядит совершенно нелогичным. Да, это отличный игрок, но он жутко травматичный и претендующий на позицию, на которой уже есть набор игроков. С другой стороны, Дани уже начал приносить пользу — забил победный гол в дебютной игре против «Райо Вальекано».

Ольмо даже не получалось зарегистрировать — то ли из-за лимита по зарплате, то ли из-за раздутой заявки на сезон. Пришлось ждать травмы Андреаса Кристенсена — датчанина после повреждения хладнокровно выписали из заветного листика и вписали туда дорогое летнее приобретение. В общем, «Барсе» срочно нужно приводить дела в порядок, но пока как-то не получается, и Ольмо точно не ответ на все вопросы команды.

Дуглас Луиз (из «Астон Виллы» в «Ювентус» за 55 миллионов евро)

Футболист стал частью обмена игроками — такой редкой в современном футболе сделки. В обратную сторону отправились Барренечеа и Айлинг-Джуниор. «Ювентус» расстался с двумя игроками ротации, а получил основного игрока в центр поля. Луиз хорош не только в разрушении, но и в продвижении мяча — идеальный футболист, вокруг которого можно строить всю игру.

Другие трансферы (Копмейнерс, Тюрам, Калулу, Консейсау, Гонсалес)

«Ювентус» вообще неплохо обновился — в центр подписали Тена Копмейнерса, который был ключевым в «Аталанте» Гасперини. Мощный универсал, связывающий атаку и оборону. Есть еще Хефрен Тюрам — получилась интересная история, ведь оба сына легендарного Тюрама теперь играют за враждующие клубы (в атаке «Интера» забивает его брат Маркус).

Еще стоит отметить переход Пьера Калулу из «Милана» — «Юве» пока только арендовал футболиста. Это очень хороший защитник, который может сыграть как в центре обороны, так и на фланге.

Интересны трансферы на фланги атаки — приехали Гонсалес из «Фиорентины» и Консейсау из «Порту». Любители серии А уже знают, что из себя представляет Нико Гонсалес — финалист двух Лиг конференций получит шанс проявить себя на более высоком уровне. Ну а Консейсау все еще перспективный и очень взрывной вингер, который успел показать себя на Евро-2024. «Ювентус» Мотты — одна из самых интересных команд нового сезона.

Матейс Де Лигт (из «Баварии» в «МЮ» за 45 миллионов евро)

Де Лигту можно только посочувствовать — он имел потенциал стать лучшим центральным защитником в Европе. Но «Ювентус» продал его «Баварии» просто потому, что им очень нужны были деньги. «Бавария» отдала голландца ровно по той же причине — получили хорошую выплату.

Если «Манчестер Юнайтед» каким-то образом сможет решить свои игровые проблемы и наконец воскреснуть, то Де Лигт обязательно будет одним из творцов этого чуда. Это очень хороший защитник, который к тому же до сих пор молод — ему только-только исполнилось 25 лет. Потенциально Де Лигт — лучший трансфер «МЮ» в межсезонье. Остается только пожелать ему избежать травм.

Другие трансферы (Зиркзе, Угарте, Йоро, Мазрауи)

Остальные сделки «МЮ» вызывают серьезные вопросы. Зиркзе — это игрок определенного амплуа и четкой системы. Есть классический центрфорвард Хейлунн, теперь появился еще более креативный и техничный нападающий, любящий действовать в оттяжке. Йоро удалось перехватить у «Реала», но только потому, что сливочные не захотели платить такую огромную сумму за футболиста, у которого остался всего год по контракту. Да и вообще Йоро сломался сразу же после перехода.

Мануэля Угарте подписали на самом флажке трансферного окна — это конкурент для сдавшего Каземиро. В «ПСЖ» уругвайца вытеснил из состава Витинья, потому что тот был так плох на мяче. В АПЛ игроки такого типажа обычно выстреливают, но как все сложится на этот раз — пока неизвестно. А вот Мазрауи, кстати, выглядит отличной заменой Аарону Уан-Биссаке — марокканец предлагает куда больше в атаке без потери качества в обороне. Да и сумма смешная — всего 15 миллионов евро.

Хулиан Альварес (из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за 75 миллионов евро)

Летом про Альвареса вышла трансферная бомба — якобы футболист вдруг захотел покинуть «Сити» и перейти в «Реал». Правда, эта новость появилась уже после того, как стало известно о переходе Килиана Мбаппе. Выглядело так, словно поезд Хулиана уже уехал.

Альварес все же переехал в Мадрид, но в совершенно другую его часть. «Атлетико» отдал за его услуги аж 75 миллионов евро. Теперь в распоряжении у Симеоне есть просто великолепный универсал, способный сыграть и в центре, и слева, и справа, и даже под нападающим абсолютно без потери качества. Аргентинец вообще выглядит долгосрочной заменой Антуану Гризманну — француз уже в открытую говорит, что собирается в МЛС в ближайшее время. По качествам они схожи — оба умные игроки, способные сыграть на нескольких позициях, обладающие хорошим дриблингом, пасом и ударом. А главное — невероятно талантливые.

Другие трансферы (Галлахер, Серлот, Ле Норман)

«Атлетико» вообще очень хорошо усилился. Серлот заменит Морату и составит динамичную связку с Альваресом, Галлахер должен оживить подсдувшийся центр поля, а Ле Норман — это кража века, ведь за защитника с отличным видением поля заплатили всего 35 миллионов евро.

Клуб вовремя расстался с тяжелым грузом (до свидания, Депай) и нашел всем достойные замены. Этот будет уже третьей (или четвертой?) эрой Симеоне в «Атлетико». Если «Реал» продолжит буксовать, а кризис «Барселоны» перенесется и на поле, то это будет заявкой на чемпионство. Осталось только выправить собственную игру.

Килиан Мбаппе (из «ПСЖ» в «Реал Мадрид» бесплатно)

Это бонусный трансфер — футболист все-таки оказался в «Мадриде» и ознаменовал настоящее начало третьей эры «галактикос». Игрок уже забил в дебютном матче — отличился в Суперкубке УЕФА — и оказался в действительно доминирующей команде, которая каждый сезон претендует на все трофеи.

Сейчас «Реал», конечно, буксует — всю атакующую мощь пока не получается обрушить на довольно простых соперников. Возможно, проблема в том, что едва ли не все звездные футболисты почему-то тяготеют к левому флангу. Анчелотти, без сомнения, сможет расправить это атакующее полотно (или грамотно использовать этот перегруз) — тогда Мбаппе будет играть в полную силу.

В общем, пока мы наблюдаем период обкатки. Будьте уверены — в «Реале» не повторят ошибок прошлого, команда встанет на победные рельсы и начнет громить соперников. Ну а Мбаппе сыграет в этом ключевую роль.

Другие трансферы (Эндрик)

«Реал», в общем-то, больше никого и не купил, кроме Мбаппе и Эндрика. Но бразилец пока радует болельщиков не забитыми мячами, а высказываниями за пределами поля: он уже успел заявить, что Бобби Чарльтон — один из его любимых футболистов. Отсюда пошло море мемов, самое разрывное видео — черно-белый повтор гола Чарльтона, после которого камера показывает Эндрика, следящего за матчем с трибун.

Эндрик даже получил новое прозвище — Бобби. Так его теперь называют не только фанаты, но и партнеры по команде. В общем, теперь осталось показать хотя бы малую часть от того, что показывал Чарльтон — это уже будет большим успехом.