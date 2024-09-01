Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

«Крылья» подписывают Сергеева

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев переходит в «Крылья Советов», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, сумма трансфера составит примерно два миллиона евро, если не будут изменены достигнутые ранее договоренности.

За самарский клуб форвард выступал до перехода в «Зенит». В минувшем сезоне Сергеев забил шесть мячей и отдал три ассиста в 26 играх РПЛ. В этом сезоне нападающий трижды вышел на поле, но не отметился результативными действиями.

Диего Луна. Фото ФК «Химки»

Луна — в «Химках»

«Химки» арендовали венесуэльского защитника «Балтики» Диего Луну, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Приветствуем Диего и желаем ему побед вместе с нами», — говорится в заявлении команды.

Луна — воспитанник клуба «Депортиво Ла Гуайра». В венесуэльской примере он дебютировал в 17 лет. Зимой 2024 года футболист перешел в «Балтику», за которую сыграл в 20 матчах и не отметился результативными действиями

Гомес переходит в «Динамо»

26-летний вингер «Крузейро» Артур Гомес переходит в московское «Динамо», сообщает Иван Карпов. По данным источника, игрок должен подписать контакт по схеме «4+1».

В Европе Гомес выступал за португальские «Эшторил» и «Спортинг». За «Крузейро» в 2024 году Гомес забил два гола и отдал одну результативную передачу в 21 матче бразильского чемпионата.

Лисакович перейдет в «Балтику»?

Форвард «Рубина» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, в казанском клубе занимаются поиском вариантов трудоустройства 26-летнего белоруса. Сообщается, что игроком интересуется «Балтика».

Вторую половину прошлого сезона футболист провел в аренде в «Балтике». В минувшем сезоне Лисакович провел в общей сложности 22 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тикнизян не интересен «Динамо»

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московское «Динамо» не заинтересовано в трансфере Наира Тикнизяна. По данным источника, главный тренер бело-голубых Марцел Личка остановил выбор на Артуре Гомесе из «Крузейро».

Ранее издание Metaratings сообщало, что «Динамо» интересуется Тикнизяном. По их данным, «Локомотив» запросил за своего футболиста около восьми миллионов евро.

В текущем сезоне Наир принял участие в семи играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.