Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:15

Сергеев возвращается в «Крылья», Луна — в «Химках», Тикнизян не нужен «Динамо»

Иван Сергеев вернется в «Крылья Советов»
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

«Крылья» подписывают Сергеева

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев переходит в «Крылья Советов», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, сумма трансфера составит примерно два миллиона евро, если не будут изменены достигнутые ранее договоренности.

За самарский клуб форвард выступал до перехода в «Зенит». В минувшем сезоне Сергеев забил шесть мячей и отдал три ассиста в 26 играх РПЛ. В этом сезоне нападающий трижды вышел на поле, но не отметился результативными действиями.

Диего Луна.
Фото ФК «Химки»

Луна — в «Химках»

«Химки» арендовали венесуэльского защитника «Балтики» Диего Луну, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Приветствуем Диего и желаем ему побед вместе с нами», — говорится в заявлении команды.

Луна — воспитанник клуба «Депортиво Ла Гуайра». В венесуэльской примере он дебютировал в 17 лет. Зимой 2024 года футболист перешел в «Балтику», за которую сыграл в 20 матчах и не отметился результативными действиями

Гомес переходит в «Динамо»

26-летний вингер «Крузейро» Артур Гомес переходит в московское «Динамо», сообщает Иван Карпов. По данным источника, игрок должен подписать контакт по схеме «4+1».

В Европе Гомес выступал за португальские «Эшторил» и «Спортинг». За «Крузейро» в 2024 году Гомес забил два гола и отдал одну результативную передачу в 21 матче бразильского чемпионата.

Александр Соболев, Артем Дзюба, Керем Актюркоглу (слева направо). Трансферы РПЛ: «Спартак» хочет подписать Актюркоглу, Дзюба может перейти в «Крылья», Соболев — в «Зените»!

Лисакович перейдет в «Балтику»?

Форвард «Рубина» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, в казанском клубе занимаются поиском вариантов трудоустройства 26-летнего белоруса. Сообщается, что игроком интересуется «Балтика».

Вторую половину прошлого сезона футболист провел в аренде в «Балтике». В минувшем сезоне Лисакович провел в общей сложности 22 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тикнизян не интересен «Динамо»

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московское «Динамо» не заинтересовано в трансфере Наира Тикнизяна. По данным источника, главный тренер бело-голубых Марцел Личка остановил выбор на Артуре Гомесе из «Крузейро».

Ранее издание Metaratings сообщало, что «Динамо» интересуется Тикнизяном. По их данным, «Локомотив» запросил за своего футболиста около восьми миллионов евро.

В текущем сезоне Наир принял участие в семи играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Иван Сергеев
Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
Виталий Лисакович
Диего Луна
3
7
Читайте также
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
Окишор: рождение сверхновой. Колонка Казакова
«Локомотив» — «Краснодар»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.00
Титов о Соболеве в «Зените»: «Ничего страшного, его выбор. «Спартак» двигается дальше»
Мостовой оценил шансы «Краснодара» в матче с «Локомотивом»
«Даже в меньшинстве «Спартак» играл первым номером. А Барко — мастер!» Титов — об игре с «Рубином» и уходе Соболева
Защитник «Спартака» Денисов: «Мы даем результат. Это самое главное»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости