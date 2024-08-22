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«Барса» бесплатно отпустила лучшего игрока прошлого сезона. Ей не нужен Гюндоган — в отличие от Гвардиолы

«Барса» бесплатно отпустила Гюндоган в «Манчестер Сити»
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Илкай Гюндоган.
Фото Global Look Press
Что за странный трансфер?

В последние дни «Барселона» сильно удивила на трансферном рынке. И удивила не со знаком плюс. Казалось, Илкай Гюндоган станет проводником идей соотечественника Ханси Флика и опорой молодой команды. Но вот с момента старта сезона не прошло и недели, как из одного из самых статусных игроков команды Гюндоган превратился в лишнего. Он уже покинул «Барсу» и вот-вот должен подписать контракт с «Манчестер Сити».

История выглядит абсурдно. Подписание Илкая считалось большой удачей, и ветеран в первый же сезон был признан лучшим игроком команды. Но вот прошел всего год, и его отпускают, причем свободным агентом. Как так?

Обоюдовыгодное решение?

На самом деле все не так просто. Главная причина ухода Гюндогана — в деньгах. «Барселона» пока не может зарегистрировать даже новичка Дани Ольмо. Мы уже писали о финансовых проблемах каталонцев — до сих пор не подписан контракт с Nike, не получены средства от продажи Barca Studios. Как итог — клуб не может работать по правилу 1:1, то есть тратить столько же, сколько зарабатывает. А это серьезнейшим образом ограничивает работу на трансферном рынке.

Проще говоря, «Барселоне» перед стартом последней недели трансферного окна нужно было срочно разгружать зарплатный фонд. Араухо из-за травмы продать не удалось, у Де Йонга, Левандовски и Лангле слишком большие зарплаты и уходить они не собираются, Фати тоже сломался. В общем, спихнуть кого-то из тех, кто мог бы помочь разгрузить зарплатный фонд, у «Барсы» не получалось. Вот Гюндоган и стал крайним.

Фото Global Look Press

Согласно данным сайта Capology, на зарплату немца тратилось более 18 миллионов евро в год с учетом налогов, это третья зарплата в команде. От кого-то из высокооплачиваемых футболистов надо было избавляться, и Гюндоган от безысходности стал крайним.

Хотя ходят разговоры о том, что дело не только в зарплате Илкая. Его жена заявила, что «Барселона» не уделяла их семье такого внимания, как «Манчестер Сити».

Также появились слухи, что немца так и не приняли в раздевалке. Мол, полузащитник был настолько требователен к партнерам, что создавал внутри коллектива некую токсичность. Конечно, никаких подтверждений за этим не последовало, но помните, какой скандал Гюндоган устроил после поражения от «ПСЖ» (1:4) в прошлом сезоне? Публично раскритиковал Араухо, получившего красную. Потом извинился, но осадок все равно остался. Да и после проигранных класико говорил, что такое недопустимо.

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По данным Mundo Deportivo, еще одна причина «забастовки» Илкая — появление в клубе Дани Ольмо. С приходом чемпиона Европы Гюндоган потерял уверенность в том, что нужен тренеру.

Вероятно, Флик собирается делать ставку на других исполнителей, более молодых и подвижных, а Гюндоган в эту модель не вписывается. Решение отпустить Илкая — очень рискованное, и потеря такого опытного игрока в центре поля наверняка еще аукнется по ходу сезона. Но, судя по всему, если бы Флик заявил руководству, что ветеран ему необходим, того бы оставили. А так на позицию под нападающим в схеме 4-2-3-1 в «Барсе» претендуют еще Педри, Ольмо, Фермин и Рафинья. В опорке, судя по всему, Флик Гюндогана не видит.

Пеп Гвардиола и Илкай Гюндоган.
Фото Global Look Press

Обратно к Пепу

Первым клубом, проявившим интерес к игроку, был «Фенербахче». Что неудивительно. Жозе Моуринью с удовольствием забрал бы к себе такого опытнейшего футболиста. К тому же Гюндоган всегда говорил про историческую родину с теплотой. Но не срослось: «Барса» потребовала отступные в 15 миллионов, да и сам Илкай не захотел возвращаться на историческую родину. Чувствует, что еще готов поиграть на топ-уровне.

Другое дело — возвращение к самому успешному тренеру в своей карьере, с которым ты впервые выиграл Лигу чемпионов. Ради этого хавбек лично созвонился с Гвардиолой, чтобы убедиться в том, что его ждут в «Сити». Пеп согласился возобновить сотрудничество. Скорее всего, Гюндоган уже не будет ключевым игроком центра поля, хотя Гвардиола не раз подчеркивал, что с уходом Илкая его команда много потеряла. Сейчас есть Ковачич и Нунеш, но как минимум для атмосферы и влияния на коллектив в раздевалке Гюндо точно будет полезен.

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Тем более условия роскошные — «Барселона» не стала чинить препятствия и отпустила немца совершенно бесплатно. Взамен Илкай отказался от зарплаты за два года.

В сети уже появились кадры из аэропорта в Манчестере — Пеп встретил Гюндогана у трапа самолета. Кажется, именно такого профессионального и теплого отношения Илкаю не хватало последний год.

Илкай Гюндоган
Хосеп Гвардиола
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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