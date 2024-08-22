«Барса» бесплатно отпустила лучшего игрока прошлого сезона. Ей не нужен Гюндоган — в отличие от Гвардиолы
В последние дни «Барселона» сильно удивила на трансферном рынке. И удивила не со знаком плюс. Казалось, Илкай Гюндоган станет проводником идей соотечественника Ханси Флика и опорой молодой команды. Но вот с момента старта сезона не прошло и недели, как из одного из самых статусных игроков команды Гюндоган превратился в лишнего. Он уже покинул «Барсу» и вот-вот должен подписать контракт с «Манчестер Сити».
История выглядит абсурдно. Подписание Илкая считалось большой удачей, и ветеран в первый же сезон был признан лучшим игроком команды. Но вот прошел всего год, и его отпускают, причем свободным агентом. Как так?
Обоюдовыгодное решение?
На самом деле все не так просто. Главная причина ухода Гюндогана — в деньгах. «Барселона» пока не может зарегистрировать даже новичка Дани Ольмо. Мы уже писали о финансовых проблемах каталонцев — до сих пор не подписан контракт с Nike, не получены средства от продажи Barca Studios. Как итог — клуб не может работать по правилу 1:1, то есть тратить столько же, сколько зарабатывает. А это серьезнейшим образом ограничивает работу на трансферном рынке.
Проще говоря, «Барселоне» перед стартом последней недели трансферного окна нужно было срочно разгружать зарплатный фонд. Араухо из-за травмы продать не удалось, у Де Йонга, Левандовски и Лангле слишком большие зарплаты и уходить они не собираются, Фати тоже сломался. В общем, спихнуть кого-то из тех, кто мог бы помочь разгрузить зарплатный фонд, у «Барсы» не получалось. Вот Гюндоган и стал крайним.
Согласно данным сайта Capology, на зарплату немца тратилось более 18 миллионов евро в год с учетом налогов, это третья зарплата в команде. От кого-то из высокооплачиваемых футболистов надо было избавляться, и Гюндоган от безысходности стал крайним.
Хотя ходят разговоры о том, что дело не только в зарплате Илкая. Его жена заявила, что «Барселона» не уделяла их семье такого внимания, как «Манчестер Сити».
Также появились слухи, что немца так и не приняли в раздевалке. Мол, полузащитник был настолько требователен к партнерам, что создавал внутри коллектива некую токсичность. Конечно, никаких подтверждений за этим не последовало, но помните, какой скандал Гюндоган устроил после поражения от «ПСЖ» (1:4) в прошлом сезоне? Публично раскритиковал Араухо, получившего красную. Потом извинился, но осадок все равно остался. Да и после проигранных класико говорил, что такое недопустимо.
По данным Mundo Deportivo, еще одна причина «забастовки» Илкая — появление в клубе Дани Ольмо. С приходом чемпиона Европы Гюндоган потерял уверенность в том, что нужен тренеру.
Вероятно, Флик собирается делать ставку на других исполнителей, более молодых и подвижных, а Гюндоган в эту модель не вписывается. Решение отпустить Илкая — очень рискованное, и потеря такого опытного игрока в центре поля наверняка еще аукнется по ходу сезона. Но, судя по всему, если бы Флик заявил руководству, что ветеран ему необходим, того бы оставили. А так на позицию под нападающим в схеме 4-2-3-1 в «Барсе» претендуют еще Педри, Ольмо, Фермин и Рафинья. В опорке, судя по всему, Флик Гюндогана не видит.
Обратно к Пепу
Первым клубом, проявившим интерес к игроку, был «Фенербахче». Что неудивительно. Жозе Моуринью с удовольствием забрал бы к себе такого опытнейшего футболиста. К тому же Гюндоган всегда говорил про историческую родину с теплотой. Но не срослось: «Барса» потребовала отступные в 15 миллионов, да и сам Илкай не захотел возвращаться на историческую родину. Чувствует, что еще готов поиграть на топ-уровне.
Другое дело — возвращение к самому успешному тренеру в своей карьере, с которым ты впервые выиграл Лигу чемпионов. Ради этого хавбек лично созвонился с Гвардиолой, чтобы убедиться в том, что его ждут в «Сити». Пеп согласился возобновить сотрудничество. Скорее всего, Гюндоган уже не будет ключевым игроком центра поля, хотя Гвардиола не раз подчеркивал, что с уходом Илкая его команда много потеряла. Сейчас есть Ковачич и Нунеш, но как минимум для атмосферы и влияния на коллектив в раздевалке Гюндо точно будет полезен.
Тем более условия роскошные — «Барселона» не стала чинить препятствия и отпустила немца совершенно бесплатно. Взамен Илкай отказался от зарплаты за два года.
В сети уже появились кадры из аэропорта в Манчестере — Пеп встретил Гюндогана у трапа самолета. Кажется, именно такого профессионального и теплого отношения Илкаю не хватало последний год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Атлетико
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
16
|Осасуна
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
17
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Валенсия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|25.08
|20:00
|
Алавес – Бетис
|- : -
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|- : -
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|П
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Пабло Барриос
Атлетико
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Хон Арамбуру
Реал Сосьедад
|1
|0
|1