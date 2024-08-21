«Бавария» сделала работу над ошибками после провального сезона. В Мюнхене готовы к реваншу

Мощные трансферы и отсутствие скандалов — для начала уже неплохо.

«Бавария» в прошлом сезоне осталась без единого титула — и это самое настоящее ЧП. Последний раз, когда в клубный музей не привозили даже какой-нибудь завалящий Суперкубок, был более 10 лет назад — в сезоне-2011/12. Тогда серебряная салатница и Кубок Германии отправились в Дортмунд, а Суперкубок — к соседям «Боруссии» из «Шальке». Был шанс скрасить все это победой в Лиге чемпионов, но в финале на домашней «Альянц-Арене» случилось драматичное поражение от «Челси» в серии пенальти.

В этом смысле интересно вспомнить, как повели себя боссы «Баварии» 12 лет назад. А их реакция была довольно любопытной и в чем-то даже необычной. Во-первых, они не стали менять главного тренера, оставив Юппа Хайнкесса (тот принял команду летом 2011-го). Правда, параллельно с этим начались переговоры с Пепом Гвардиолой, решившим взять год отпуска после ухода из «Барселоны», но это уже совсем другая история.

Во-вторых, не было никакой паники в работе на трансферном рынке. «Бавария» не стала устраивать чистку состава, из заметных игроков расставшись только с вратарем-ветераном Хансом-Йоргом Буттом, который завершил карьеру, и с Ивицей Оличем — его бесплатно отпустили в «Вольфсбург». Усиление тоже было точечным: Хави Мартинес, Марио Манджукич, Джердан Шакири и Данте (за эту четверку заплатили 70 миллионов евро) плюс опытный нападающий Клаудио Писарро, взятый в статусе свободного агента. Никто из новичков не провалился, а Мартинес, обошедшийся в 40 миллионов евро, и вовсе стал стержневым игроком на много лет вперед.

Хави Мартинес. Фото Global Look Press

Как результат, «Бавария» в сезоне-2012/13 сделала требл (или даже квадрупл, помимо бундеслиги, Кубка Германии, Лиги чемпионов, был еще и Суперкубок страны) и доминировала на внутренней арене вплоть до прошлого года.

Насколько это похоже на то, что происходит сейчас, даже с учетом того, что за прошедшие 12 лет мир стал другим, футбол изменился, да и сама «Бавария» тоже? Тренер поменялся, но о том, что Томас Тухель уедет из Мюнхена, разругавшись там, кажется, со всеми, было известно еще по ходу сезона, и всю весну клуб отчаянно искал нового коуча. Слово «отчаянно» тут вполне уместно, потому что в какой-то момент это превратилось в трагикомедию — никто не хотел идти в «Баварию», что само по себе звучит дико.

Наконец, клуб договорился с Венсаном Компани. Обычно приход нового тренера приносит какой-то заряд позитивных эмоций и рождает ожидание чего-то хорошего, но в случае с 38-летним бельгийцем этого не было. Зато было много скептицизма относительно его перспектив в Мюнхене.

Но предсезонная подготовка, судя по тому, что писалось в медиа, немного развеяла эти мрачные ожидания. Компани сам проводил тренировки, не перекладывая эту работу на ассистентов, как это обычно происходит в топ-клубах, где главный тренер — скорее менеджер и стратег-наблюдатель. Разговаривая на двух языках — немецком и английском, бельгийцу удалось быстро наладить контакт с игроками и четко доносить до них свои требования. Правда, эти наблюдения были сделаны еще до возвращения из отпуска Мануэля Нойера, Томаса Мюллера, Харри Кейна и других «сенаторов», которые получили дополнительный отдых после Евро-2024. А они, если что не так, сжирали и более авторитетных людей, чем Компани.

Ну и просто забавная деталь: разминка перед началом основной части тренировок теперь проходит в «Баварии» под музыку — для создания соответствующей атмосферы.

Фото Global Look Press

За пределами поля Венсан тоже пока ведет себя довольно умно. Разумеется, его не могут не спрашивать о трансферах, просто потому что на дворе лето и это «Бавария», но бельгиец сразу занял четкую позицию и пока продолжает ее придерживаться.

«Для этого у вас есть пресс-конференции с Максом Эберлем (член правления «Баварии», отвечающий за спортивную часть. — Прим. «СЭ») и Кристофом Фройндом (спортивный директор клуба. — Прим. «СЭ»). Там вы можете задать все вопросы. И так же будет и в будущем. Я же всего лишь связующее звено между игроками и менеджментом, так что не могу ничего говорить на эту тему», — ответил он журналистам.

И это, конечно, резко контрастирует с поведением Тухеля, который все прошлое лето жаловался, что ему никак не купят опорного полузащитника, и в итоге это стало одной из причин, почему его отношения с боссами «Баварии» испортились. Впрочем, он точно так же вел себя и в «Челси» летом 2022-го, незадолго до увольнения.

С другой стороны, Компани пока и не на что жаловаться. Доводилось слышать мнение, что «Бавария» пассивна на трансферном рынке, но это не так. И, что важно, сделки оформлялись заранее, а не после старта сезона, когда до закрытия трансферного окна остаются считанные дни.

Этим летом в Мюнхен приехали:

1) Жоау Палинья (51 миллион евро). Португальского полузащитника хотели взять еще год назад, но дело было в последние пару дней периода дозаявок, и «Фулхэм» отказался продавать Палинью, решив, что не успеет найти ему замену. Сейчас же «Бавария» закрыла сделку еще по ходу Евро-2024. Жоау поздно раскрылся, но сейчас он в свои 29 лет — топ-опорник, который будет выгрызать все живое в центре поля. Игрока такого типа в Мюнхене не было со времен Хави Мартинеса.

2) Майкл Олисе (53 миллиона евро). Французского вингера хотели видеть у себя топ-клубы АПЛ, но лучше всех сработала «Бавария». 22-летний француз, родившийся в Лондоне (провел восемь лет в академии «Арсенала»), на пару с Эберечи Эзе зажигал в скучном «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона, не давая зрителям заснуть, а команде — вылететь из премьер-лиги. «12+17» за два последних сезона в АПЛ — отличная статистика, учитывая стиль игры «Пэлас». В «Баварии» Олисе получит топ-партнеров, а клуб, взяв его, освежил группу атаки, где Кингсли Коман и Серж Гнабри забыли, что такое находиться в хорошей форме. А Мюллер хоть и велик — все же подвластен времени. И, кстати, в первом же официальном матче — против «Ульма» в Кубке Германии (4:0) — француз, выйдя на замену, отметился ассистом.

3) Хироки Ито (23,5 миллиона евро). Японского центрального защитника взяли из «Штутгарта» — команды-открытия прошлого сезона, которая обогнала «Баварию», финишировав второй вслед за «Байером». 25-летний Ито — левша, который может сыграть и на фланге, а также обладает отменным первым пасом.

Йосип Станишич. Фото Global Look Press

4) Из аренды в «Байере» вернулся Йосип Станишич, который должен закрыть позицию правого защитника. 24-летний хорват провел отменный сезон в Леверкузене — 38 матчей и «4+6» во всех турнирах плюс золотой дубль. Кроме того, в Мюнхене остался и Эрик Дайер, подписавший полноценный контракт. 30-летний англичанин универсален, а Компани нравится его тактическая подкованность.

На этом фоне продажа Маттайса де Лигта (45 миллионов евро) и Нуссаира Мазрауи (15 миллионов евро) в «МЮ» — шаг вполне логичный и оправданный. Затраты на новичков нужно компенсировать, с приходом Ито и Станишича особых вопросов в центре и справа в обороне нет, а к голландцу и марокканцу был вполне конкретный интерес. Тем более что в «МЮ» работает Эрик тен Хаг, который когда-то запустил их карьеры в «Аяксе». Авторитетный немецкий инсайдер Флориан Платтенберг сообщал, что «Бавария» хочет избавиться от Леона Горетцки, однако сам 29-летний полузащитник уходить не хочет и намерен бороться за место в составе.

Резонансным получилось выступление почетного президента «Баварии» Ули Хенесса, который заявил, что у «Баварии» нет денег на трансферы и что все настолько плохо, что скоро команда будет ездить на игры на «сочлененном автобусе» (переводя на простой русский язык — автобус с «гармошкой»). Правда, сказал Хенесс это уже в июле, после трансферов Палиньи, Олисе и Ито, так что скорее это следует расценивать как намек боссам клуба на то, что надо начать кого-то продавать. И правда, после этого наконец договорились с «МЮ» по де Лигту и Мазрауи.

В общем, сейчас все выглядит так, что «Бавария» сделала работу над ошибками и готова к реваншу. Хотя всегда нужно помнить о том, что это Мюнхен, где полыхнуть может в любую минуту.