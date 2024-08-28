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«Арсенал» готов обойти «Ман Сити» и взять золото АПЛ? Что изменилось за лето в команде Артеты

«Арсенал» подписал контракт с чемпионом Евро-2024 Мерино
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Риккардо Калафьори и Микель Артета
Риккардо Калафьори и Микель Артета.
Фото Reuters
Подвезли крутых новичков, но есть одно «но».

В последних двух сезонах АПЛ захватывала плотной чемпионской гонкой. На роль конкурента «Ман Сити» выдвинулся «Арсенал» Микеля Артеты, которому дважды немного не хватило до долгожданного триумфа — в последний раз «канониры» брали английское золото в 2004 году. В новую кампанию команды вошли в тех же стартовых позициях: «горожане» выглядят главными фаворитами, лондонцы — основным соперником. Но готов ли «Арсенал» к золоту на этот раз? И что изменилось по сравнению с предыдущими годами?

Как «Арсенал» сработал на трансферном рынке

«Канониры» выкупили у «Брентфорда» Давида Райю — основного вратаря, игравшего в прошлом сезоне на правах аренды. Тогда испанец выиграл «Золотую перчатку» АПЛ, проведя 16 сухих матчей и пропустив всего 24 мяча в 32 играх. Новую кампанию Райя начал с двух «сухарей» против «Вулверхэмптона» и «Астон Виллы» (по 2:0). В прошлой Давид набрал 1,2 балла PSxG — то есть пропустил на 1,2 мяча меньше, чем должен был по статистике ожидаемых голов.

Не сказать, что у испанца какие-то невероятные показатели игры на ленточке — главным преимуществом перед Аароном Рамсдейлом, вторым номером «Арсенала», стала игра ногами. Прошлый сезон Райя закончил с 74,9% точных пасов, практически не ошибаясь в коротких и средних передачах — 98,7% и 99% четкости соответственно. К тому же его приход мощно подпитал вратарскую позицию: теперь у Артеты есть выбор из двух качественных голкиперов, а травма основного не станет катастрофой — важная подстраховка в условиях чемпионского марафона.

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Полноценными новичками стали Риккардо Калафьори, купленный у «Болоньи» за 45 миллионов евро, и Микель Мерино, перешедший из «Реал Сосьедад». Инсайдер Фабрицио Романо объявил, что лондонцы заплатили за испанца 32 миллиона евро, еще пять предусмотрены в виде бонусов.

Калафьори уже дебютировал — вышел на 11 минут во втором туре с «Астон Виллой». Вероятно, Артета не рассчитывает на него как на центрбека, итальянца будут использовать слева в защите. В прошлом сезоне «Арсенал» и так продемонстрировал лучшую оборону в премьер-лиге — пропустил лишь 29 мячей, а пара в центре Салиба — Габриэл стала одной из лучших в АПЛ. «Канониры» выиграли в 70,8% матчей, в которых эта связка начинала игру в старте, — лучший показатель в чемпионате. Оба попали в команду года премьер-лиги.

При этом по ходу сезона «Арсенал» столкнулся с недостаточной глубиной выбора защитников. Тимбер пропустил почти всю кампанию из-за разрыва крестообразных связок, из-за чего слева выступали Александр Зинченко (27 игр в АПЛ), Якуб Кивер (20) и номинально правый защитник Такехиро Томиясу (22). С приходом Калафьори подобная ситуация кажется невозможной, обойма у Артеты в этой линии прекрасная — есть и лидеры в старте, и качественная скамейка.

Риккардо Калафьори выходит на замену Александру Зинченко
Риккардо Калафьори (№33) выходит на замену Александру Зинченко.
Фото Reuters

Похоже, Микель копирует модель, которую в «Манчестер Сити» выстраивал его сенсей Пеп Гвардиола, — использование номинально центральных защитников на всех четырех позициях в обороне (справа незаменим Бен Уайт). Стопперы «Арсенала» обладают люксовыми навыками в продвижении мяча и передачах, при этом качественно действуя в обороне. Покупка Калафьори точно не лишняя, даже при условии прошлогодней надежности «канониров»: теперь их защита — настоящий монолит.

«Они пропустили всего 29 голов в 38 матчах, — говорит экс-форвард сборной Англии Алан Ширер. — Теперь они подписали еще одного качественного защитника, Риккардо Калафьори. Это похоже на то, что делает «Сити»: имея двух фантастических центральных защитников, они подписывают третьего или четвертого. Это означает, что «канониры» не ослабнут, если что-то случится с Габриэлом или Салиба».

Похожая логика с подписанием Микеля Мерино. Испанец запомнился на чемпионате Европы победным голом в овертайме четвертьфинала с Германией (2:1). Но арсенал у него богатый — это и продвижение мяча, и черновая работа, единоборства и подключения в штрафную. Похоже на помолодевшую и прокачанную версию Гранита Джаки.

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Артета вооружается. Калафьори и Мерино — два топовых футболиста в ротацию длиннющего английского сезона, где, помимо чемпионата, «Арсенал» ждет два национальных Кубка и Лига чемпионов. В двух прошлых кампаниях «канониры» теряли в самых напряженных участках сезона. В предыдущей забарахлили в декабре — начале января, выдав одну победу в семи матчах во всех турнирах. В сезоне-2022/23 лондонцы упустили лидерство на финише: в апреле выдали серию из четырех матчей в чемпионате без побед, а позже еще и проиграли в 36-м и 37-м турах. С внедрением новичков подобных кризисов можно будет избежать.

Двух новичков может не хватить

«Арсенал» укрепил оборону и центр поля, но вновь остался без нападающего. До конца трансферного окна несколько дней, а новостей о переговорах с каким-нибудь форвардом после срыва Бенжамена Шешко в начале лета не появилось. При этом некоторые источники утверждали, что словенец объявится на «Эмирейтс» еще до конца Евро-2024. Его трансфер выглядел бы еще одним отзеркаливанием Гвардиолы — габаритный, как Холанн, нападающий (195 сантиметров), окрепший в системе «РБ».

Сезон-2024/25 на позиции «девятки» начал Кай Хаверц: сделал 1+1 в первом туре с «Вулверхэмптоном» и обе игры чемпионата провел без замен. Также на его место могут выйти Леандро Троссар и Габриэл Жезус, однако результативность бразильца точно не соответствует уровню элитного нападающего — в прошлом сезоне отличился восемь раз в 36 играх во всех турнирах. Помешала травма — и это еще одна проблема Жезуса, которая не позволяет ему стабильно заиграть на топ-уровне.

Футболист «Арсенала» Букайо Сака
Букайо Сака.
Фото Reuters

В прошлом сезоне АПЛ «канониры» отличились 91 раз, но индивидуально мощного завершителя в команде не было. Лучшим голеадором стал правый вингер Букайо Сака: его 16 голов — 11-й результат в чемпионате. Столько же выбили Жан-Филипп Матета из скромного «Кристал Пэлас» и Джарред Боуэн из «Вест Хэма», больше набрал форвард «Борнмута» Доминик Соланке (19).

Снайперы «Манчестер Сити» забили куда больше: Холанн отличился 27 раз, Фоден — 19. Получается, что главный бомбардир «Арсенала» забил меньше двух лучших в составе главного конкурента. В целом атакующая линия «горожан» работала намного эффективнее (еще 11 голов принес Хулиан Альварес): три самых результативных нападающих «Сити» в сумме заколотили 57 мячей, у лондонцев — лишь 41. Подобная ситуация может повториться, ведь Артете не подвезли новичков в атакующую линию. Разница в результативности отвечающих за это футболистов — серьезный фактор в пользу команды Гвардиолы.

«Считаю, что форвард — это единственная позиция, которую они могут улучшить и, возможно, получить решающее преимущество для того, чтобы финишировать первыми, а не вторыми, — согласился Алан Ширер. — Очевидно, что они не так уж далеки от того, чтобы завоевать титул, и у них определенно качественный состав, но если им чего-то не хватает, чтобы стать чемпионами, так это бомбардира».

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Неожиданной проблемой могут оказаться и отношения между футболистами, выходящими в нападении. Троссар принес много пользы «Арсеналу» в прошлом сезоне, а этот начал с победного гола «Астон Вилле» во втором туре. Однако бельгиец никак не отпраздновал мяч и демонстративно отреагировал на него с каменным лицом. Причина — невыход в стартовом составе. За два первых тура Леандро провел на поле лишь 35 минут.

«Когда тебя не выбирают в основной состав, можно по-разному реагировать, — объяснил Артета. — Лео расстроился, но показал на поле, насколько он хорош. Это важное качество. А когда вы ставите его в стартовый состав, он делает то же самое. Это большой сигнал и пример для остальных членов команды и для меня самого».

«Арсенал» провел хорошую трансферную кампанию, но так и не нашел центрального нападающего. Система Артеты с внедрением на эту позицию непрофильных игроков нередко работает, но в каких-то матчах этого может не хватить. Опасная ситуация возникла уже против «Астон Виллы» — «канониры» вскрыли соперника только на 67-й минуте. В гонке с «Ман Сити» для победы нужно идеальное прохождение сезона, но у лондонцев есть очевидное слабое место. И оно может стать решающим фактором.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
Риккардо Калафьори
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
Результаты / календарь
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31.08 14:30
Арсенал – Брайтон
 - : -
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 - : -
31.08 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
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Ипсвич – Фулхэм
 - : -
31.08 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
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 - : -
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Челси – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Тоттенхэм
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Ливерпуль

 2
П
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Челси

 3
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Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
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