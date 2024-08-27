«Челси» купил еще одного вратаря. Это безумие?
«Челси» проводит активную трансферную кампанию. Этим летом команду пополнили уже 11 футболистов, за которых в сумме заплачен 261 миллион евро. Еще двое, 17-летние латиноамериканцы Эстевао и Кендри Паэс, присоединятся к синим по достижении 18 лет. Последним на данный момент приобретением лондонцев стал вратарь Пендерс.
Майк — воспитанник «Генка», правда, пока он провел лишь два матча за первый состав клуба. Оба — в чемпионате Бельгии: в первом отстоял на ноль против «Стандарта» (0:0), во втором пропустил три мяча от «Левена» (1:3). Пендерс стал третьим среди самых молодых футболистом в истории «Генка».
Голкипер редко попадал в заявку на игры и в основном получал практику в молодежном составе, где провел 35 встреч, не пропустив в пяти. Также у него есть опыт в юношеской Лиге чемпионов: три матча, один — на ноль.
Тем не менее за кипера без опыта (ну почти) лондонцы заплатили космические 20 миллионов евро, притом что авторитетный портал transfer market.de оценивает футболиста в один миллион. Сезон-2024/25 Пендерс проведет в «Генке», куда его отправили в годичную аренду сразу после покупки. Примечательно, что бельгиец — самый высокий голкипер «Челси» (рост ровно 2 метра).
«Я невероятно горд и признателен за то, что подписал контракт с «Челси», — сказал Пендерс сразу после оформления сделки. — Это очень большой шаг в моей карьере, и мне не терпится отдать всего себя этому удивительному клубу. Но сначала проведу еще немного времени с моим любимым «Генком» — командой, в которой всегда мечтал пробиться в основу. Фанаты, давайте сделаем наши моменты незабываемыми! Ваша поддержка значит для меня все, и я обещаю выкладываться на все сто процентов в каждом матче».
Помимо Пендерса «Челси» этим летом купил еще одного голкипера — Филипа Йергенсена из «Вильярреала» за 24,5 миллиона евро. Датчанин уже дебютировал за лондонцев в отборочном турнире Лиги конференций против «Серветта» (2:0). Также из аренд вернулись Кепа Аррисабалага (из «Реала») и Лукас Бергестрем (из шведского «Броммапойкарна»).
Вратарская линия — одна из самых укомплектованных у синих. На данный момент в ростере находится шесть футболистов этого амплуа: Роберт Санчес, Филип Йергенсен, Маркус Беттинелли, Джордже Петрович, Кепа и Лукас Бергстрем. Вместе с Пендерсом в арендах выступают Габриэль Слонина (в «Барнсли») и Эдди Бич (в «Кроули») — всего получается девять человек! Также «Челси» ведет переговоры с «Борнмутом» по поводу годичной аренды Аррисабалаги: лондонцы хотят избавиться от испанца и не внесли его в заявку на сезон.
Пендерса сравнивают с Куртуа — одним из лучших вратарей мира последних лет. Тибо тоже начинал карьеру в «Генке», а летом 2011-го перешел в «Челси» за 8,95 миллиона евро. В составе одного из грандов АПЛ он провел 154 официальных матча во всех турнирах, пока летом 2018-го не был продан «Реалу» за 35 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Нот. Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
11
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
12
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
13
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
15
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
17
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|31.08
|14:30
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|31.08
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|31.08
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|31.08
|17:00
|
Ипсвич – Фулхэм
|- : -
|31.08
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|31.08
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|31.08
|19:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|1.09
|15:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|1.09
|15:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|1.09
|18:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|2
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|3
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Дэн Берн
Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|2