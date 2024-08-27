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«Челси» купил еще одного вратаря. Это безумие?

«Челси» купил 19-летнего вратаря за 20 миллионов евро
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Майк Пендерс.
Фото Global Look Press
Синие взяли у «Генка» 19-летнего бельгийца Майка Пендерса за 20 миллионов евро — парня с двумя матчами на взрослом уровне.

«Челси» проводит активную трансферную кампанию. Этим летом команду пополнили уже 11 футболистов, за которых в сумме заплачен 261 миллион евро. Еще двое, 17-летние латиноамериканцы Эстевао и Кендри Паэс, присоединятся к синим по достижении 18 лет. Последним на данный момент приобретением лондонцев стал вратарь Пендерс.

Майк — воспитанник «Генка», правда, пока он провел лишь два матча за первый состав клуба. Оба — в чемпионате Бельгии: в первом отстоял на ноль против «Стандарта» (0:0), во втором пропустил три мяча от «Левена» (1:3). Пендерс стал третьим среди самых молодых футболистом в истории «Генка».

Голкипер редко попадал в заявку на игры и в основном получал практику в молодежном составе, где провел 35 встреч, не пропустив в пяти. Также у него есть опыт в юношеской Лиге чемпионов: три матча, один — на ноль.

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Тем не менее за кипера без опыта (ну почти) лондонцы заплатили космические 20 миллионов евро, притом что авторитетный портал transfer market.de оценивает футболиста в один миллион. Сезон-2024/25 Пендерс проведет в «Генке», куда его отправили в годичную аренду сразу после покупки. Примечательно, что бельгиец — самый высокий голкипер «Челси» (рост ровно 2 метра).

«Я невероятно горд и признателен за то, что подписал контракт с «Челси», — сказал Пендерс сразу после оформления сделки. — Это очень большой шаг в моей карьере, и мне не терпится отдать всего себя этому удивительному клубу. Но сначала проведу еще немного времени с моим любимым «Генком» — командой, в которой всегда мечтал пробиться в основу. Фанаты, давайте сделаем наши моменты незабываемыми! Ваша поддержка значит для меня все, и я обещаю выкладываться на все сто процентов в каждом матче».

Фото Global Look Press

Помимо Пендерса «Челси» этим летом купил еще одного голкипера — Филипа Йергенсена из «Вильярреала» за 24,5 миллиона евро. Датчанин уже дебютировал за лондонцев в отборочном турнире Лиги конференций против «Серветта» (2:0). Также из аренд вернулись Кепа Аррисабалага (из «Реала») и Лукас Бергестрем (из шведского «Броммапойкарна»).

Вратарская линия — одна из самых укомплектованных у синих. На данный момент в ростере находится шесть футболистов этого амплуа: Роберт Санчес, Филип Йергенсен, Маркус Беттинелли, Джордже Петрович, Кепа и Лукас Бергстрем. Вместе с Пендерсом в арендах выступают Габриэль Слонина (в «Барнсли») и Эдди Бич (в «Кроули») — всего получается девять человек! Также «Челси» ведет переговоры с «Борнмутом» по поводу годичной аренды Аррисабалаги: лондонцы хотят избавиться от испанца и не внесли его в заявку на сезон.

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Пендерса сравнивают с Куртуа — одним из лучших вратарей мира последних лет. Тибо тоже начинал карьеру в «Генке», а летом 2011-го перешел в «Челси» за 8,95 миллиона евро. В составе одного из грандов АПЛ он провел 154 официальных матча во всех турнирах, пока летом 2018-го не был продан «Реалу» за 35 миллионов евро.

Тибо Куртуа
Футбол
ФК Челси
2
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 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
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 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
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 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
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 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
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