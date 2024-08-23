Последний шанс бельгийца.

В Италии Ромелу ждет холодный прием, тут помнят его слова и поступки

Классический для европейского межсезонья сюжет: Лукаку собирается куда-то уйти и будоражит рынок потенциальным трансфером. Вводные одинаковые, меняется только статус сделок. В 2017 году бельгиец выбирал из английских грандов и остановился на «МЮ», который совершил самую дорогую покупку в истории внутреннего рынка — 84 с лишним миллиона евро.

Это был один из двух пиков Ромелу. В сезоне-2020/21 нападающий стал лучшим футболистом серии А и снова сорвался в Британию, вернувшись в «Челси» спустя семь лет. Лондонцы перевели «Интеру» невероятные 113 миллионов евро! Сейчас трансфер занимает 12-е место в списке самых дорогих в истории.

Ромелу Лукаку. Фото Getty Images

На «Стэмфорд Бридж», мягко говоря, не пошло, поэтому Ром уже зимой наговорил лишнего в интервью и в июне арендой был сослан обратно в Милан. В Италии получалось неплохо, хотя с предыдущим заходом, конечно, не сравнить — 21 балл по системе «гол плюс пас» за 37 матчей. С тем периодом связано становление Лукаку как масштабного мема. Сухой чемпионат мира в Катаре и такой же финал Лиги чемпионов сопровождался нелепейшими промахами с самых убойных позиций. Летом 2023-го «Интер» думал полноценно подписать бельгийца, но вмешался «Ювентус». Форвард обидел миланских болельщиков самим фактом переговоров с людьми из Турина, поэтому клуб купил Маркуса Тюрама и сдал Лукаку обратно в «Челси». Даже его коллега по атакующей связке Лаутаро Мартинес в интервью заявил, что разочарован.

Пришлось искать другой вариант. В итоге подсуетилась «Рома», забравшая футболиста в столицу на год — снова аренда. Теперь Ромелу переходит в «Наполи». Да, «Челси», судя по всему, наконец-то окончательно попрощается с игроком и, вероятно, повысит свои шансы на приобретение Виктора Осимхена.

А как вообще вышло, что забивной страйкер за 100+ миллионов с громадной зарплатой (19,5 миллиона евро, больше всех в команде) оказался не нужен в Лондоне? Все началось с вышеупомянутого интервью Лукаку в январе 2022 года. Нескольких цитат хватит, чтобы понять суть.

«Я постоянно думаю о Милане, о Милане, о Милане. Болельщики «Интера» — лучшие в мире. Я люблю этот город, там прошел лучший этап моей карьеры. Я обожаю Италию, а «Интер» — в моем сердце», — раз.

«Я скучаю по Лаутаро. Я мог бы умереть за него на поле. Вместе в «Челси»? Нет-нет, оставайся в «Интере», потому что я вернусь», — два.

«Интер» — в моем сердце. Я вернусь, чтобы играть там, я очень на это надеюсь», — три.

Не очень уважительно по отношению к текущему работодателю, правда? Добавляем сюда гигантский оклад и понимаем, что даже желание Почеттино поработать с нападающим не могло спасти ситуацию. Когда Маурисио возглавил команду, Ромелу не взяли на предсезонку, а затем отправили в Рим.

Антонио Конте и Ромелу Лукаку. Фото Getty Images

Чем пригодится «Наполи»

Со дня на день бельгиец примкнет к третьему итальянскому клубу за карьеру. Букмекеры обвалили коэффициент на переезд в Неаполь до 1.05. Говорят, «Челси» получит 25-30 миллионов евро — хоть что-то за проблемный актив. По ощущениям, 31-летний Лукаку делает один из самых грамотных шагов за последние годы. Воссоединение с Конте — его последний шанс.

Именно под руководством Антонио гигант из Бельгии играл лучше всего в жизни. Это понятно и при беглом просмотре матчей чемпионского сезона «Интера», но статистика тоже все подтверждает — 64 мяча и 17 ассистов в 95 матчах. Итальянский тренер ставит специфический футбол, под который нужны конкретные футболисты. Схема 3-5-2 в системе специалиста подразумевает наличие большого нападающего в связке с более легким. Собственно, в таких обстоятельствах Ромелу с Лаутаро и сдружился, они формировали шикарный тандем.

Просьба Конте подписать Лукаку была одной из первых после назначения в «Наполи». Нужда в знакомом игроке превышает даже необходимость наличия Осимхена в составе, а ведь нигериец на сегодняшний день явно повыше статусом. Возможно, партнером Рома по атаке станет Хвича, которому сложно найти место в структуре Антонио. Для латераля грузин чересчур нацелен на созидание и не так полезен в обороне, как должен быть.

Что мы имеем: классный, но сложный форвард возвращается к любимому тренеру. Играть при этом будет в лиге, которую хорошо знает и в которой в самый плохой неполный сезон клал десятку мячей. Что важно, Ромелу готов просесть в деньгах, то есть действительно горит желанием умчаться на юг Италии. Вот если без фамилий и дополнительных деталей — разве в этом абзаце находятся предпосылки для провала? Кажется, нет. Но в реальности Конте стартовал с 0:3 от «Вероны», склонен к негативу на фоне неудач и вообще-то больше трех лет сидит совсем без достижений. А Лукаку со времен их предыдущего сотрудничества чаще попадал в заголовки из-за ляпов, а не свершений. Минус на минус?