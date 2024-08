Еще один крутой игрок уехал в Саудовскую Аравию.

30 августа в Европе захлопнулось трансферное окно. Дедлайн получился богатым на сделки топ-клубов и подарил несколько неожиданных переходов. Среди десятков контрактных заварушек мы отобрали 10 самых важных.

Рахим Стерлинг — в «Арсенал»

29-летний англичанин не вписался в планы нового тренера «Челси» Энцо Марески, хотя сам Рахим заявлял о готовности тренироваться и доказывать как никогда в карьере — даже в молодежной команде. Вингер в новом сезоне ни разу не попал в заявку, при этом в прошлой кампании стал третьим по «гол плюс пас» (10+8), а только летом 2022-го лондонцы отвалили за него 56,2 миллиона евро «Ман Сити». Опыт Стерлинга теперь пригодится в «Арсенале» — туда он перешел на правах бесплатной годичной аренды. Зарплату в 11 миллионов евро в год клубы будут платить вместе.

Джейдон Санчо. Фото Global Look Press

Джейдон Санчо — в «Челси»

Тут еще нет официального объявления, но и The Athletic, и Фабрицио Романо утверждают, что сделка закрыта, и официально о ней объявят 31 августа. «Челси» снова всех удивил: вроде отказался от флангового нападающего Стерлинга, которого даже отстранили от тренировок с основой, но подписал другого крайка — Джейдона Санчо. Англичанин во второй половине прошлого сезона воскрес в аренде в «Боруссии» (3+3 в 21 матче), однако снова оказался лишним в «МЮ» — в новом получил пшик из семи минут в Суперкубке Англии, а потом не попал в заявку на два тура АПЛ. «Челси» захватил англичанина в аренду с правом выкупа (по информации The Athletic) за 30 миллионов евро. А вот Джеймс Дакер из The Telegraph сообщает, что опция будет активирована, если лондонцы попадут в топ-14 АПЛ. Заплатят в зависимости от позиции (чем выше — тем больше) — от 25 до 30 миллионов.

Мануэль Угарте — в «Манчестер Юнайтед»

Кровожадный уругваец не очень понравился утонченному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике: в прошлом сезоне его выхватили у «Спортинга» за 60 миллионов евро, а уже этим летом отдали «МЮ» за 50 — еще десятка предусмотрена бонусами. Контракт — на пять лет. В этом сезоне Мануэль ни разу не попал в заявку парижан, хотя в прошлом появился в 37 матчах во всех турнирах. «Красные дьяволы» решили проблему спада Каземиро — теперь у него есть молодой и перспективный конкурент. Продажа стала второй в истории «ПСЖ» — дороже отпустили только Неймара в Саудовскую Аравию (90 миллионов евро).

Скотт Мактоминей. Фото Global Look Press

Скотт Мактоминей — в «Наполи»

Воспитанник и главный джокер «МЮ» ушел — отпахал 255 матчей за клуб, но в новом сезоне его перспективы выглядели сомнительными. 27-летний шотландец в этом сезоне провел на поле всего 49 минут. При этом в прошлой кампании настрелял 10+3 во всех турнирах и регулярно тащил в концовках. Профессиональный спаситель понадобился обновляющемуся «Наполи» Антонио Конте — заплатили 30 миллионов евро и, по информации Фабрицио Романо, предусмотрели неназванный процент при перепродаже.

Айван Тоуни — в «Аль-Ахли»

Англичанин на финише сезона-2022/23 словил восьмимесячный бан за ставки на спорт, а теперь добровольно сбежал от топ-футбола. «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии соблазнил Тоуни зарплатой в 18,5 миллиона евро в год (по данным The Guardian). Жалко, ведь еще летом Айван рубился на чемпионате Европы и даже отдал голевой пас в трудовой 1/8 финала со Словакией (2:1 в овертайме). Интерес к нему проявляли «Челси» и «Арсенал». «Брентфорд» получил 42 миллиона евро, что стало рекордной продажей в истории. Эта сумма больше всех трансферных доходов «пчел» за три последних года.

Тэмми Абрахам. Фото Global Look Press

Тэмми Абрахам — в «Милан»

26-летний нападающий заплесневел в «Роме» после разрыва крестообразных связок, из-за которого пропустил почти весь прошлый сезон. В новой кампании англичанину доверили целую минуту за два тура. Мастеровитый, но ненужный форвард, понадобился «Милану» — там нападение резко стопталось после ухода Оливье Жиру. 194-сантиметрового здоровяка арендовали на год, а в обратном направлении на тех же условиях снарядили Алексиса Салемакерса. О сумме и возможности выкупа не сообщается.

Лутсхарел Гертрюйда — в «Лейпциг»

В прошлом сезоне голландцу резко надоело сидеть в родной эредивизи: проникся бундеслиговским трендом «Байера» на резко атакующих фланговых защитников и выдал горячие 9+5 за «Фейеноорд» во всех турнирах. Далее съездил на чемпионат Европы (два выхода на поле) и перебрался в немецкий чемпионат — «Лейпциг» раскошелился на 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Гертрюйда к 24 годам отбегал 202 матча за роттердамцев и может закрыть не только правый край обороны, но еще и центр с опорной зоной.

Аарон Рамсдейл. Фото Reuters

Аарон Рамсдейл — в «Саутгемптон»

Англичанин не справился с модным конкурентом Давидом Райя в «Арсенале» и ушел на понижение. Качества умелого вратаря заинтересовали борющийся за выживание «Саутгемптон», который в конце прошлого сезона столкнулся с вратарской проблемой — основной Гэвин Базуну порвал ахилл, выбыл до следующего года и оставил ворота сомнительным сменщикам. В первых двух турах «святые» потерпели два поражения по 0:1, после чего не пожалели на Рамсдейла 21,4 миллиона евро — с бонусами сделка вырастет до 30.

Эдди Нкетиа — в «Кристал Пэлас»

Еще один игрок «Арсенала», который не потянул замашки клуба на элитный уровень. Форвард ни разу не появился в новом сезоне и так и не перерос роль подстраховщика. При ограниченном игровом времени Эдди все же оформил 38 голов в 168 матчах за «канониров» и в октябре 2023-го даже сыграл за сборную Англии. В «Кристал Пэлас» будет попроще, тем более клуб отпустил Одсонна Эдуара в «Лестер». За Нкетиа заплатили 30 миллионов евро и дали контракт на пять лет.

Софьян Амбабат. Фото Global Look Press

Софьян Амрабат — в «Фенербахче»

Еще одна сделка из разряда неподтвержденных, но, судя по всему, уже оформленных. Амрабат сверкнул на ЧМ-2022 и заслужил внимание со стороны серьезных клубов. «МЮ» оформил аренду марокканца, но по ее окончании не стал активировать пункт о выкупе. Но в «Фиорентину» Софьян не вернется — «Фенербахче» в своих соцсетях уже выложил фото игрока в футболке клуба. О деталях сделки пока неизвестно, ждем информацию. К слову, «Фенербахче», похоже, завершает еще один переход — Марко Асенсио тоже уезжает в Турцию. По информации Фабрицио Романо, сделка уже закрыта, и это будет полноценный трансфер. В прошлом сезоне Асенсио провел 31 матч, в которых забил пять мячей и оформил семь результативных передач. Transfermarkt оценивает 28-летнего испанца в 20 миллионов евро.