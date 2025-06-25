Романо: Модрич подпишет контракт с «Миланом» после клубного ЧМ

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подпишет контракт с «Миланом» после клубного чемпионата мира, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист и клуб достигли устного соглашения. В июле 39-летнему хавбеку предстоит пройти медобследование.

Модрич выступает за мадридский клуб с 2012 года. В сезоне-2024/25 на счету хорвата 59 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 9 результативными передачами.