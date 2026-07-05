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Сегодня, 21:41

«Фиорентина» согласовала аренду защитника «Тоттенхэма» Дрэгушина

Сергей Филин

Защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин перейдет в «Фиорентину» на правах аренды, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны пришли к соглашению, которое включает опцию обязательного выкупа 24-летнего футболиста. Игрок дал согласие на трансфер и присоединится к итальянской команде после прохождения медосмотра.

Дрэгушин перешел в «Тоттенхэм» в январе 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 11 матчах, в которых не совершил результативных действий.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фиорентина
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
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