«Фиорентина» согласовала аренду защитника «Тоттенхэма» Дрэгушина
Защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин перейдет в «Фиорентину» на правах аренды, сообщил журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны пришли к соглашению, которое включает опцию обязательного выкупа 24-летнего футболиста. Игрок дал согласие на трансфер и присоединится к итальянской команде после прохождения медосмотра.
Дрэгушин перешел в «Тоттенхэм» в январе 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 11 матчах, в которых не совершил результативных действий.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
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4
|Астон Вилла
|0
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|0
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|0-0
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|0
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10
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|0
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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