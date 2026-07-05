«Фиорентина» согласовала аренду защитника «Тоттенхэма» Дрэгушина

Защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин перейдет в «Фиорентину» на правах аренды, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны пришли к соглашению, которое включает опцию обязательного выкупа 24-летнего футболиста. Игрок дал согласие на трансфер и присоединится к итальянской команде после прохождения медосмотра.

Дрэгушин перешел в «Тоттенхэм» в январе 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 11 матчах, в которых не совершил результативных действий.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.