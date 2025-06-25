Романо: «Милан» повысил предложение за хавбека «Брюгге» Яшари до 27 миллионов евро

«Милан» сделал улучшенное предложение о переходе полузащитника «Брюгге» Ардона Яшари, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Россонери повысили сумму на два миллиона евро в сравнении с предыдущим предложением — до 27 миллионов. Также в договоре предусмотрены бонусы в размере 5 миллионов. Ранее сообщалось, что «Брюгге» планирует выручить от продажи игрока около 40 миллионов.

Контракт 22-летнего швейцарца с клубом истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

В прошлом сезоне опорный хавбек провел за «Брюгге» 52 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных пасов.