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Экс-полузащитник «Бенфики» Брума перешел в «Арис»

Экс-полузащитник «Бенфики» Брума перешел в «Арис»

Павел Лопатко

Кипрский клуб «Арис» подписал контракт с полузащитником Брумой. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Предыдущей командой 31-летнего португальца была «Бенфика». В сезоне-2025/26 он сыграл в 4 матчах и не отметился результативными действиями.

Полузащитник подписал контракт с «Арисом» как свободный агент.

Ранее Брума играл за «Брагу», «Фенербахче», ПСВ, «Олимпиакос», «Лейпциг», «Галатасарай», «Реал Сосьедад» и «Спортинг». За сборную Португалии футболист в 12 матчах забил 2 гола.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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ФК Арис (Лимасол)
ФК Бенфика
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