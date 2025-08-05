Футбол
5 августа, 01:05

«Ньюкасл» предложил 90 миллионов евро за Шешко

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ньюкасл» направил «Лейпцигу» новое официальное предложение по нападающему Беньямину Шешко, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за 22-летнего словенца 80 миллионов евро, а также выплатить еще 10 миллионов евро в качестве бонусов. Игрок пока не принял решение.

«Манчестер Юнайтед» также хочет заполучить форварда сборной Словении.

Шешко с 2023 года играет за «Лейпциг». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Шешко сыграл в 45 матчах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.

«Лос-Анджелес» заплатит 15 миллионов фунтов за переход Сона

«Палмейрас» объявил о переходе Келлвена из ЦСКА

Takayama

