5 августа, 03:35

«Палмейрас» объявил о переходе Келлвена из ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
Келлвен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Палмейрас» на официальном сайте сообщил о переходе защитника ЦСКА Келлвена.

Сумма трансфера составила около 5 миллионов евро. 24-летний бразилец уже находится в Бразилии. Келлвен подписал контракт до июля 2030 года.

«Я поговорил с Витором Роке и Маурисио, и все они очень хорошо отзывались о структуре клуба, поэтому согласиться было очень легко. Нельзя отказаться от приглашения от крупнейшего клуба Бразилии. Очень рад быть здесь и с нетерпением жду встречи со всеми одноклубниками», — отметил Келлвен.

Келлвен играл за ЦСКА с 2023 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе. Он провел 63 матча за красно-синих во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 13 результативных передач.

Жедсон Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов, Виллиан Роша и&nbsp;Келлвен.Жедсон в «Спартаке», Зайнутдинов приехал к Карпину, Роша и Келлвен покидают ЦСКА. Таблица трансферов РПЛ
  • Спринт

    Эето в тобе придкрёнок некия "дизья" в пусто-черепушке .. и таких же примитвных идиотиков. Никогда не прикасаюсь к этим знакам для подобных придурков из дилетанткой массовочки ..

    05.08.2025

  • blue-white!

    Распродажа на али-экспресс, ой, в ЦСКА. Что происходит, союзничкам снова бюджет урезали?!

    05.08.2025

  • Yuldosh

    Я удивляюсь, почему болельщики ЦСКА всегда рады уходу игроков и считают доходы от их продажи. Цель ЦСКА только заработать побольше денег или достичь спортивных успехов?

    05.08.2025

  • rustov

    Келлвен, спасибо! Здоровья и удачи!

    05.08.2025

  • Эстебан

    Круговорот бразилов в армейском клубе - одни на выход, другие на вход.

    05.08.2025

  • с13

    Если про 5 млн правда, то это весьма достойный трансфер. Игрок, который в ЦСКА погоды не делал, просто играл в меру сил.

    05.08.2025

  • совва

    Не думал, что такое напишу), но Файзулаева с Зенитом не хватало в рзвитии атаки, мало один в один обыгрывали, его игра на контратаке шла...

    05.08.2025

  • Helicopter

    Финансовый баланс у нас положительный, только он не играет в футбол...

    05.08.2025

  • Kimi_

    Удачи. Спасибо за игру в нашем клубе!!

    05.08.2025

  • Топотун

    Гей с 1969 года.

    05.08.2025

  • Чернобог

    Лишь бы что ляпнуть, при этом самому ничего не понять, совсем что ли от старости мозг высох? Судя по колличествам дизов у тебя в профиле, мой диагноз твоей черепушке верен.:sweat_smile:

    05.08.2025

  • Чернобог

    "Болельшик ЦСКА с 1969 года." Забыл указать город и место рождение, имя отца и метере, а также домашний адрес и кличку кота. Нам же всем так любопытны все метрики пенсионера :rofl:

    05.08.2025

  • Спринт

    Придурь твоя - энто не диагноз .. а состояние дэбильной черепушки ..

    05.08.2025

  • Спринт

    Келлвен честно, и в полную меру своих сил отыграл своё игровое время в ЦСКА. Истинные цеэсковцы могут только поблагодарить бразильского защитника за самоотверженную игру в составе армейцев. Потеря Келлвена не критична для игры и результатов команды, на фланге обороны есть кому сыграть. Успеха Кллвен в дальнейшей игровой карьере и спасибо за игру в составе родной команды. Болельшик ЦСКА с 1969 года.

    05.08.2025

  • Чернобог

    Балласт. Прощай баба, кобыле теперь будет легче!

    05.08.2025

