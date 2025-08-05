«Палмейрас» объявил о переходе Келлвена из ЦСКА

«Палмейрас» на официальном сайте сообщил о переходе защитника ЦСКА Келлвена.

Сумма трансфера составила около 5 миллионов евро. 24-летний бразилец уже находится в Бразилии. Келлвен подписал контракт до июля 2030 года.

«Я поговорил с Витором Роке и Маурисио, и все они очень хорошо отзывались о структуре клуба, поэтому согласиться было очень легко. Нельзя отказаться от приглашения от крупнейшего клуба Бразилии. Очень рад быть здесь и с нетерпением жду встречи со всеми одноклубниками», — отметил Келлвен.

Келлвен играл за ЦСКА с 2023 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе. Он провел 63 матча за красно-синих во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 13 результативных передач.